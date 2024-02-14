Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Кремль опроверг слухи о якобы желании России «заморозить» конфликт на Украине
Песков опроверг заявления о якобы желании России «заморозить» конфликт на Украине
Информация Reuters о том, что Россия будто бы обращалась к американской стороне, предлагая «заморозить» конфликт на Украине, недостоверны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал сообщения неправдой, передает ТАСС.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что у Запада, объявившего войну России, нет серьезных предложений, они не хотят учитывать наши интересы, а потому варианты достичь договоренностей по Украине в настоящее время не просматриваются.