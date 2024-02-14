Лавров объяснил, почему не удается договориться по Украине

Лавров: Варианты договориться по Украине пока не просматриваются из-за позиции Запада

Tекст: Ольга Никитина

Лавров отметил, что реалии на земле оппонентами не учитываются, а потому договориться за столом переговоров пока не получится, передает ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, застрельщики антироссийских санкций вынуждены признать, что замыслы по изоляции России потерпели крах. Тем не менее потенциал враждебности они не исчерпали, констатировал Лавров.

В Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается.