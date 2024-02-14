Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Лавров объяснил, почему не удается договориться по Украине
Лавров: Варианты договориться по Украине пока не просматриваются из-за позиции Запада
У Запада, объявившего войну России, нет серьезных предложений, они не хотят учитывать наши интересы, а потому варианты достичь договоренностей по Украине в настоящее время не просматриваются, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров отметил, что реалии на земле оппонентами не учитываются, а потому договориться за столом переговоров пока не получится, передает ТАСС.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, застрельщики антироссийских санкций вынуждены признать, что замыслы по изоляции России потерпели крах. Тем не менее потенциал враждебности они не исчерпали, констатировал Лавров.
В Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается.