  • Новость часаЛавров объяснил, почему не удается договориться по Украине
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

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    14 февраля 2024, 13:14 • Новости дня

    В Кремле отказались комментировать процесс обмена заключенными между Россией и США

    Песков не стал комментировать процесс обмена заключенными между Россией и США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопросы, касающиеся обмена заключенными между США и Россией, необходимо решать в тишине, это в интересах всех сторон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналисты попросили его прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что 12 февраля состоялся его телефонный разговор с осужденным в России Полом Уиланом.

    На вопрос о том, планируются ли в связи с этим какие-то действия, Песков заявил, что не может этого сказать, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что эти дела любят тишину.

    «Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы все это решалось в тишине», – сказал Песков.

    Ранее Блинкен заявил, что США работают над возвращением Уилана домой.

    12 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступление экс-президента США Дональда Трампа еще сильнее подорвало авторитет НАТО после интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, Трамп «сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании». Высказывания Трампа он назвал вторым ударом после интервью Такера Карлсона с Путиным, передают «Известия».

    Французский политик считает, что Трамп подрывает альянс. Из-за этого среди глобалистов началась паника, подчеркнул он.

    Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    В Кремле отказались комментировать заявления Трампа о России и НАТО.

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    12 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский блогер KeyStone Intel опубликовал в Сети фотографии поврежденных в ходе боевых действий на Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили на ремонт в США.

    Блогер сообщил, что у него, помимо опубликованных, есть и другие фото и видео поврежденных HIMARS.

    На снимках видны отверстия, характерные для осколочных повреждений металла, а также отсутствие колес и поврежденные кабины, отмечает «Царьград».

    Предположительно, установки будут ремонтировать на ремонтном заводе армии США Леттеркенни.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.

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    12 февраля 2024, 21:46 • Новости дня
    Карлсон назвал Байдена президентом «не в своем уме»
    Карлсон назвал Байдена президентом «не в своем уме»
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден некомпетентен и находится не в своем уме, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент не в своем уме», – посетовал Карлсон, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает ТАСС. Он добавил, что американский лидер некомпетентен, однако никто не может открыто заявить об этом.

    Карлсон также рассказал, что визит в Москву помог ему осознать, что Россия, будучи самой большой страной в мире, еще и «чрезвычайно разнообразна с точки зрения языков, культуры и религии». Такой страной сложно руководить, и неспособный человек не смог бы делать этого, а у Путина получается, «нравится вам это или нет», заявил журналист.

    Ранее американцы в комментариях под интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сравнили «блистательного» российского лидера и «бессвязного» президента США Джо Байдена.

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    12 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Байден объяснил, почему «Украина важна»

    Байден заявил о якобы нацеленности России на «более крупные призы», чем Украина

    Байден объяснил, почему «Украина важна»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден высказал мнение, что Украина «важна», поскольку Россия якобы нацелена на «более крупные призы».

    Так американский лидер прокомментировал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) слова Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы мешать России «атаковать» страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

    Байден счел это неким свидетельством того, что Россия якобы «нацелилась на более крупные призы», и отметил, что по этой причине «Украина важна».

    Между тем в комментариях президента США резко раскритиковали, призвав уделять внимание не Украине, а проблемам внутри собственной страны. Байдену посоветовали «не позориться» и отправиться в отставку, передает РИА «Новости».

    Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия ни на кого нападать не собирается.

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    14 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США рассматривать якобы сделанное Россией предложение о прекращении огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает Reuters, Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли.

    Содержание якобы сделанного Москвой предложения Reuters не сообщает. Утверждается, что оно рассматривалось «в рамках контактов между посредниками двух стран». При этом источник в США «опроверг факт какого-либо официального контакта». По словам источника, американская сторона не собирается «участвовать в переговорах» без Украины, пишет «Российская газета».

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

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    12 февраля 2024, 00:41 • Новости дня
    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь

    Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем

    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин был снова госпитализирован из-за возникших проблем с мочевым пузырем, сообщает американское военное ведомство.

    «Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», – приводит РИА «Новости» сообщение Пентагона.

    Отмечается, что в отличие от госпитализации в январе, Пентагон уведомил о случившемся Белый дом, Конгресс, заместителя Остина и главу комитета начальников штабов.

    Ранее сообщалось, что у министра обороны США Ллойда Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Однако Пентагон несколько дней скрывал факт госпитализации, причем информацию, вероятно, не сообщили не только общественности, но и Белому дому.

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    11 февраля 2024, 19:43 • Новости дня
    Посол США рассказала о любви к московскому метро

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол США в России Линн Трейси рассказала, что пользуется московским метро, видеоролик со словами Трейси опубликован в Telegram-канале американского диппредставительства.

    Она рассказала, что метро стало более современным, а также добавила, что эти поездки никогда не смогут ей надоесть, передает ТАСС.

    Трейси обратила внимание на то, как «разрослось метро» с 1980-х годов, когда она впервые им воспользовалась.

    Напомним, Трейси стала первой женщиной на посту посла США в России. Она уже работала в России – в 2014–2017 годах на посту замглавы миссии в американском посольстве.

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    14 февраля 2024, 00:16 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн
    Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) посмотрели 200 млн раз.

    Более 1 млн пользователей поставили отметку «мне нравится», свыше 308 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 16,2 млн просмотров, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном. Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) ограничила распространение интервью на своей платформе. Карлсон заявил, что Путин готов к серьезному компромиссу по Украине.

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    13 февраля 2024, 00:59 • Новости дня
    Белый дом отказался проверять умственные способности Байдена

    В Белом доме заявили, что умственные способности Байдена не нуждаются в проверке, поскольку он их показывает каждый день

    Белый дом отказался проверять умственные способности Байдена
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Необходимости в оценке умственных способностей президента США Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации нет, поскольку президент едеждневно доказывает их наличие, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Я провела бессчетные часы с президентом, я верю, что у него острый ум и он контролирует ситуацию», – приводит РИА «Новости» слова Жан-Пьер на брифинге.

    Она подчеркнула, что терапевт Байдена считает, что президент США ежедневно «доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует», при этом он оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы.

    При этом представитель офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп заявила РИА «Новости», что умственное состояние президента США Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства, и такое развитие событий может поставить под угрозу национальную безопасность.

    «На карту поставлены американский суверенитет, независимость и национальная безопасность. Мы наблюдаем вторжение через наши границы, наша система правосудия превращается в оружие, а Байден вовлекает нас в многочисленные войны», – подчеркнула Эллиторп.

    Спецпрокурор США Роберт Хер констатировал, что «память Байдена была серьезно ограничена», а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как «сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

    Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства на фоне обеспокоенности возрастом президента страны Джо Байдена. По ее словам, те, кто следят за ней, понимают, что она способна руководить. Харрис, по данным издания, в последнее время занимается разными задачами, включая политику администрации по абортам и ситуацию с сектором Газа.

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    13 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    Американский журналист согласился с мнением Карлсона о Москве

    Американский журналист Хинкл согласился с мнением Карлсона о том, что Москва безопаснее городов США

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Джексон Хинкл согласился с мнением коллеги Такера Карлсона о том, что Москва производит приятное впечатление чистого и безопасного города, в отличие от любого города в Штатах.

    «Карлсон заявил, что Москва намного чище и безопаснее любого крупного города США. Полностью согласен», – передает ТАСС сообщение Хинкла в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Карлсон заявил, что Москва является более приятным городом, чем любой в США в вопросах чистоты, безопасности, эстетики и еды.

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    13 февраля 2024, 00:35 • Новости дня
    Маск назвал безумием идею не дать прекратить Трампу американскую помощь Украине

    Маск назвал безумием идею Маск назвал безумием идею не дать Трампу прекратить американскую помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск считает безумием идею не допустить возможности прекратить помощь Украине при следующем президенте США, которую высказал сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

    Сенатор заявил, что если пакетный закон о помощи Украине и Израилю в размере 95 млрд долларов примут в Конгрессе, а Дональд Трамп в случае избрания президентом США захочет приостановить помощь Украине, это станет нарушением закона и поводом для импичмента.

    «Это безумие», – написал Маск в своем микроблоге, опубликовав предложение Вэнса, передает ТАСС.

    Вэнс напомнил, что Трамп выражал готовность в течение суток обеспечить прекращение боевых действий на Украине.

    Ранее сообщалось, что лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского и начать переговоры.

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    12 февраля 2024, 05:35 • Новости дня
    Бывшего пресс-секретаря Пентагона повысили до помощника президента США

    Бывшего пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби повысили до помощника президента США

    Бывшего пресс-секретаря Пентагона повысили до помощника президента США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома и бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби получил новую должность: он будет повышен до помощника президента США.

    Как сообщили в американской администрации, Кирби будет назначен советником Белого дома по коммуникациям в сфере нац безопасности и получит собственный штат подчиненных, которые начнут курировать обмен информацией между американскими ведомствами отдельно от СНБ, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Кроме того статус Кирби будет повышен с зампомощника до помощника президента США.

    Ожидается, что несмотря на повышение, Кирби продолжит выступать на регулярных брифингах в Белом доме.

    Кирби занимал должность пресс-секретаря Пентагона с января 2021 года, в мае 2022-го его назначили координатором по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома. С 2015 по 2017 год он также занимал должность руководителя пресс-службы Госдепартамента США.


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    13 февраля 2024, 01:26 • Новости дня
    Венесуэла обвинила США и Аргентину в похищении самолета Boeing 747-300

    Венесуэла обвинила власти США и Аргентины в похищении самолета Boeing 747-300

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Венесуэлы обвинило США в похищении с соучастием властей Аргентины самолета Boeing 747-300, который в 2022 году был задержан во время дозаправки и 12 февраля перегнан в США.

    «Венесуэльское государство предпримет все меры для того, чтобы восстановить справедливость и добиться возвращения самолета его законному владельцу», – приводит ТАСС заявление МИД Венесуэлы.

    В нем также отмечается, что Боливарианская Республика Венесуэла «в категорической форме отвергает дерзкую кражу самолета Boeing 747-300 с регистрационным номером YV3531, совершенную 12 февраля в результате сговора между правительствами Соединенных Штатов Америки и Аргентинской Республики».

    Отмечается, что самолет иранской компанией Mahan Air, который был передан венесуэльской транспортной компании Aerocargos del Sur, был задержан в начале июня 2022 года во время дозаправки в Аргентине.

    Экипаж из пяти граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы был задержан, а затем отпущен. А самолет был арестован аргентинскими властями по настоянию США. 12 февраля 2024 года самолет перегнали на территорию США.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских островов, несмотря на разногласия между президентами двух стран.

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    11 февраля 2024, 22:38 • Новости дня
    Додон: Власти Молдавии встали на сторону США против России

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующие власти страны в противостоянии России на стороне США

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Молдавии поддерживает США в действиях против России, считает бывший президент Молдавии, председатель Социалистической партии Игорь Додон.

    «Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России», – приводит слова Додона RT, сказанные в эфире телеканала Сinema 1.

    По его словам, действующие власти Молдавии были «выращены в теплицах» Госдепа и Джорджа Сороса.

    Также Додон считает, что после окончания срока полномочий молдавские политики покинут страну и «все куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, США».

    Происходящее в стране Додон назвал «большой трагедией для страны», поскольку действия молдавский властей ущемляют национальные интересы Молдавии.

    Ранее сообщалось, что в Молдавии демонтировали памятник с братской могилы советских солдат.

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    14 февраля 2024, 02:57 • Новости дня
    США отвергли идею о «пути к прекращению» конфликта на Украине «через Вашингтон»

    Госдеп обещал не вести переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине без участия Киева

    США отвергли идею о «пути к прекращению» конфликта на Украине «через Вашингтон»
    @ Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявления Reuters о российском предложении о прекращении огня на Украине, Госдеп заверил, что не собирается вести переговоры с Москвой без участия Киева.

    В американском ведомстве сказали, что не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не планируют вести, передает РБК.

    Госдеп подчеркнул верность США принципу «ничего об Украине без Украины». В ведомстве заявил, что «не поддержали бы принуждение Украины отдать территорию». Как заявило ведомство, Россия «может думать, что путь к прекращению» конфликта «лежит через Вашингтон», но «это, конечно, неправда».

    Кроме того, в Госдепе считают, что Москва хочет «полностью подчинить Украину и ее народ» и не стремится к завершению конфликта в ближайшее время. По мнению Госдепа, Россия публично посылала «сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня», но в США не увидели, чтобы Москва действительно была готова «вступить в какие-то переговоры, которые подразумевают отказ от максималистских требований».

    Напомним, Reuters утверждает, что Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли. В Кремле подчеркивали, что Россия готова к переговорам только для достижения целей спецоперации.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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