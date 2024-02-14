В Кремле отказались комментировать процесс обмена заключенными между Россией и США

Песков не стал комментировать процесс обмена заключенными между Россией и США

Tекст: Елизавета Шишкова

Журналисты попросили его прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что 12 февраля состоялся его телефонный разговор с осужденным в России Полом Уиланом.

На вопрос о том, планируются ли в связи с этим какие-то действия, Песков заявил, что не может этого сказать, передает ТАСС.

Представитель Кремля также напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что эти дела любят тишину.

«Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы все это решалось в тишине», – сказал Песков.

Ранее Блинкен заявил, что США работают над возвращением Уилана домой.