Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
В Кремле отказались комментировать процесс обмена заключенными между Россией и США
Песков не стал комментировать процесс обмена заключенными между Россией и США
Вопросы, касающиеся обмена заключенными между США и Россией, необходимо решать в тишине, это в интересах всех сторон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты попросили его прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что 12 февраля состоялся его телефонный разговор с осужденным в России Полом Уиланом.
На вопрос о том, планируются ли в связи с этим какие-то действия, Песков заявил, что не может этого сказать, передает ТАСС.
Представитель Кремля также напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что эти дела любят тишину.
«Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы все это решалось в тишине», – сказал Песков.
Ранее Блинкен заявил, что США работают над возвращением Уилана домой.