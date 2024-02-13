Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России Уиланом

Блинкен сообщил о телефонном разговоре с осужденным в России за шпионаж Уиланом

Tекст: Антон Антонов

Блинкен заверил, что США активно работают над возращением Уилана «домой». По словам госсекретаря, работа продолжится, пока «не вернутся к своим близким» Уилан, «Эван Гершкович и все неправомерно задержанные американцы».

Кроме того Блинкен сказал, что ведется «интенсивная работа с Египтом и Катаром над предложением, касающимся» освобождения «остающихся в Газе заложников», передает ТАСС.

Блинкен заявил, что задержанные за пределами США американцы – «не разменная монета» и «не политические пешки». Он пригрозил «привлечь к ответственности» страны, которые «неправомерно задерживают» граждан США.

Напомним, президент России Владимир Путин, говоря о возможности обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича (арестован по делу о шпионаже), заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.