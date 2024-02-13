Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции

Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»

Tекст: Ольга Никитина

Медведев отметил в своем Telegram-канале, что обычно лидеры государств никак не комментируют интервью своих коллег из других стран. «Типа, не царское дело», – пояснил он, однако Сунак и Шольц – «два крупнейших политика современности» – стали активно высказываться на эту тему. «И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится», – заметил зампред Совбеза России.

Из этого Медведев сделал несколько выводов.

«Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», – написал он.

Кроме того, высказывания лидеров Британии и Германии означают, что Путин провел им отличный урок русской истории. В результате этого интервью многие граждане западных стран впервые отыскали «Украину» на карте мира, отметил Медведев.

«В ближайшее время все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи, однако их вербальная диарея продолжится», – уверен заместитель председателя Совета Безопасности России, отметив, что это «главная повседневная работа» этих политиков.

В Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.