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Стало известно о беседе Путина и Карлсона «не под запись»
Песков: После интервью Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись
Президент России Владимир Путин кратко пообщался без камер с американским журналистом Такером Карлсоном после записи интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что разговор был недолгим, «на ногах», передает ТАСС.
Оценивая эффект от интервью, Песков отметил, что оно заставило многих в Европе задуматься о том, стоит ли ЕС продолжать прежнюю неконструктивную линию поведения. Интервью, по словам Пескова, вышло резонансным.
«В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима и где пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», – сказал представитель Кремля.
Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.