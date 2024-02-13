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Алиев объявлен президентом Азербайджана на семь лет
Конституционный суд Азербайджана объявил Алиева президентом на следующие семь лет
Конституционный суд (КС) Азербайджана официально объявил Ильхама Алиева президентом на следующие семь лет.
«Кандидата в президенты Азербайджанской Республики Алиева Ильхама Гейдар оглу объявить избранным президентом Азербайджанской Республики», – зачитал постановление пленума суда председатель КС Фархад Абдуллаев, передает ТАСС.
Напомним, Алиев одержал победу на выборах президента Азербайджана, по итогам обработки 100% протоколов он набрал 92,12% голосов.