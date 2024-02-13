Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.0 комментариев
Состоящие на учете школьники избили участника СВО в Уссурийске
Омбудсмен в Приморском крае сообщила, что напавшие на участника СВО в Уссурийске школьники состоят на учете
Школьники, которые избили участника СВО в приморском Уссурийске, состоят на профучете, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
По ее словам, с детьми никто не проводил основательную профилактическую работу, кроме полиции, передает РИА «Новости».
Романова отметила, что есть вопросы к школе, так как это также является задачей образовательного учреждения.
Ранее полиция арестовала организатора поджога дома участника СВО в Истре.