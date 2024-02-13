Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях Запорожья

Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях запорожского направления

Tекст: Денис Тельманов

«В больницах на запорожском направлении очень много «трехсотых». Есть очень тяжкие ранения. В основном от минометов, осколочные ранения», – рассказал Руденко, передает ТАСС.

По его словам, он часто встречал в госпиталях наемников-иностранцев, но затруднился сказать, из каких стран они могли бы быть.

О себе украинец рассказал, что сам является мобилизованным, проходил обучение на одном из полигонов на Украине.

По словам военнопленного, он успел сделать только два разведвыхода. Во время первого Руденко получил ранения, а во время второго попал в плен.

Ранее сообщалось, что погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. В сложившейся ситуации украинские военнослужащие предпочитают сдаваться в плен.