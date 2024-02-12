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    Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Правда о «Северных потоках» разобьет трансатлантическое единство

    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

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    12 февраля 2024, 21:59 • Новости дня

    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону

    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступление экс-президента США Дональда Трампа еще сильнее подорвало авторитет НАТО после интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, Трамп «сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании». Высказывания Трампа он назвал вторым ударом после интервью Такера Карлсона с Путиным, передают «Известия».

    Французский политик считает, что Трамп подрывает альянс. Из-за этого среди глобалистов началась паника, подчеркнул он.

    Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    В Кремле отказались комментировать заявления Трампа о России и НАТО.

    10 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

    Спикер МИД Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина

    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если генсек ООН Антонио Гутерриш не интересовался, о чем говорил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, остальные острые события в мире могут также остаться без его внимания, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что Гутерриш «не смотрел интервью, так как в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».

    «Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» – поинтересовалась Захарова.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    12 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский блогер KeyStone Intel опубликовал в Сети фотографии поврежденных в ходе боевых действий на Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили на ремонт в США.

    Блогер сообщил, что у него, помимо опубликованных, есть и другие фото и видео поврежденных HIMARS.

    На снимках видны отверстия, характерные для осколочных повреждений металла, а также отсутствие колес и поврежденные кабины, отмечает «Царьград».

    Предположительно, установки будут ремонтировать на ремонтном заводе армии США Леттеркенни.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.

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    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    75 комментариев

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

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    12 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Байден объяснил, почему «Украина важна»

    Байден заявил о якобы нацеленности России на «более крупные призы», чем Украина

    Байден объяснил, почему «Украина важна»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден высказал мнение, что Украина «важна», поскольку Россия якобы нацелена на «более крупные призы».

    Так американский лидер прокомментировал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) слова Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы мешать России «атаковать» страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

    Байден счел это неким свидетельством того, что Россия якобы «нацелилась на более крупные призы», и отметил, что по этой причине «Украина важна».

    Между тем в комментариях президента США резко раскритиковали, призвав уделять внимание не Украине, а проблемам внутри собственной страны. Байдену посоветовали «не позориться» и отправиться в отставку, передает РИА «Новости».

    Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия ни на кого нападать не собирается.

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    10 февраля 2024, 02:17 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Свыше 860 тыс. пользователей поставили отметку «мне нравится», около 270 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 8,3 млн просмотров, передает ТАСС.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    75 комментариев


    Коментарии (4)
    12 февраля 2024, 00:41 • Новости дня
    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь

    Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем

    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин был снова госпитализирован из-за возникших проблем с мочевым пузырем, сообщает американское военное ведомство.

    «Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», – приводит РИА «Новости» сообщение Пентагона.

    Отмечается, что в отличие от госпитализации в январе, Пентагон уведомил о случившемся Белый дом, Конгресс, заместителя Остина и главу комитета начальников штабов.

    Ранее сообщалось, что у министра обороны США Ллойда Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Однако Пентагон несколько дней скрывал факт госпитализации, причем информацию, вероятно, не сообщили не только общественности, но и Белому дому.

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    12 февраля 2024, 16:36 • Новости дня
    Во Франции призвали к прекращению помощи Украине

    Французский политик Филиппо: Необходимо срочно прекратить помощь Украине и начать переговоры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского и начать переговоры, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Как указал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), необходимо перестать быть «посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского». По его словам, США уже перестали выделять средства и просят Евросоюз взять на себя эту ответственность, пишут «Известия».

    Он напомнил, что в результате ЕС объявил о выделении Украине 50 млрд евро, а во Франции некоторые политики даже хотят создать «фонд сбережений» для Киева. «Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно!» – написал политик.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    При этом газета Politico назвала этот пакет помощи «жалкими грошами», отметив, что в масштабах проблем, с которыми сталкивается Украина, сумма в 50 млрд евро, выделенная Евросоюзом до 2027 года, является мизерной.

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    11 февраля 2024, 19:43 • Новости дня
    Посол США рассказала о любви к московскому метро

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол США в России Линн Трейси рассказала, что пользуется московским метро, видеоролик со словами Трейси опубликован в Telegram-канале американского диппредставительства.

    Она рассказала, что метро стало более современным, а также добавила, что эти поездки никогда не смогут ей надоесть, передает ТАСС.

    Трейси обратила внимание на то, как «разрослось метро» с 1980-х годов, когда она впервые им воспользовалась.

    Напомним, Трейси стала первой женщиной на посту посла США в России. Она уже работала в России – в 2014–2017 годах на посту замглавы миссии в американском посольстве.

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    10 февраля 2024, 06:58 • Новости дня
    Небензя оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из США

    Небензя заявил, что США не допустят переноса штаб-квартиры ООН в другую страну

    Tекст: Антон Антонов

    Если говорить реалистично, США ни за что не позволят перенести штаб-квартиру ООН в другую страну, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что вопрос о том, где члены ООН «чувствовали бы себя более комфортно, конечно, не праздный». Однако, как указал постпред, за перенос «должно проголосовать большинство стран», а американские «методы шантажа, запугивания и выкручивания рук всем прекрасно известны», передает ТАСС.

    По словам постпреда, для США «это и вопрос престижа, и политического капитала, и даже, в конце концов, экономической выгоды». При этом сами США «дискредитировали себя как страна, принимающая центральные учреждения ООН», используя свой статус, чтобы «мелочно свести счеты с геополитическими конкурентами, хоть в чем-то насолить российским дипломатам».

    Небензя заявил, что подобное поведение «недостойно США как великой державы». Кроме того, такие методы не помогут США «победить» Россию, сказал он. «До наших западных коллег все никак не дойдет, что русские люди в широком смысле этого слова под давлением только крепнут и препоны их только мобилизуют», – заявил Небензя.

    Напомним, Небензя пояснял, что Нью-Йорк получает 5 млрд долларов в год в связи с тем, что в городе расположена штаб-квартира ООН, и живут дипломаты 193 стран. Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене.

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    10 февраля 2024, 15:56 • Новости дня
    Риттер: Запад хочет заставить Карлсона молчать из страха перед интервью Путина

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад хочет заставить Карлсона молчать из страха перед интервью Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Запад боится, что из-за интервью президента России Владимира американскому журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По его словам, на Западе «буквально пытаются заставить Карлсона молчать», так как осознают, что противопоставить этому нечего, передает РИА «Новости».

    Они буквально говорят…мы боимся Владимира Путина, потому что мы не знаем, как реагировать», – подчеркнул Риттер.

    Также экс-разведчик отметил, что вместо того, чтобы пытаться скрыть интервью Путина, им следовало предоставить свои аргументы в противовес. Тем не менее Риттер заверил, что на Западе понимают, что российский лидер говорил правду.

    «Такер Карлсон оказал американскому народу огромную услугу, поехав в Россию, чтобы взять это интервью», – подчеркнул он.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    10 февраля 2024, 17:31 • Новости дня
    На АЭС во Франции произошел пожар

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пожар в ночь на субботу произошел на атомной электростанции «Шинон» в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших распоряжений, радиостанция France Bleu.

    Из-за пожара пришлось остановить работу двух блоков, передает ТАСС.

    Пожар начался в энергоблоке №3, где по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор, сработала система пожаротушения. Сообщается, что сейчас пожар потушен и опасности для населения или окружающей среды нет.

    Полиция ведет расследование.

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    10 февраля 2024, 08:59 • Новости дня
    В Белом доме признали ошибки в подходе к конфликту в Газе

    The New York Times: Белый дом признает ошибки в своем подходе к конфликту в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Подход администрации президента США Джо Байдена к конфликту в секторе Газа содержит ряд ошибок, сообщил на закрытых встречах с американцами арабского происхождения зампомощника президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Вашингтон допустил оплошности и не уверен, что израильское правительство хочет делать «значимые шаги» на пути к обретению Палестиной государственности, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Также Файнер перечислил меры, принимаемые Белым домом в целях прекращения войны в секторе Газа. В частности, он назвал крайне важным для создания палестинского государства установление официальных дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

    «Это не будет благосклонно встречено в этой стране и в нашем Конгрессе. Готов ли будет Израиль пойти на то, чего от него потребуют, а именно на значимые шаги навстречу палестинцам в вопросе двух государств. Не знаю, положителен ли ответ на этот вопрос. У меня нет уверенности в нынешнем израильском правительстве», – подчеркнул он.

    При этом Файнер заметил, что Белый дом должен официально осудить ряд заявлений израильских чиновников, в том числе сравнения «жителей Газы с животными».

    «Мы недостаточно четко дали понять, что полностью отвергаем и не соглашаемся с подобными настроениями», – сказал он.

    Кроме того, чиновник назвал недопустимым, что в заявлении Байдена, опубликованном спустя 100 дней после атаки ХАМАС, ничего не говорится об убийствах палестинцев.

    «Этому нет извинения. Это не должно было произойти. Уверен, это не повторится. Мы все понимаем, что был нанесен огромный урон», – заключил Файнер.

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    11 февраля 2024, 03:16 • Новости дня
    Франция, Германия и Польша решили вместе бороться с «российской дезинформацией»

    Франция, Германия и Польша решили запустить совместный проект по борьбе с «российской дезинформацией»

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник страны Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша) объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, сообщил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    Сежурне утверждает, что Франция, Германия и Польша оказались «жертвами одной и той же стратегии дестабилизации» и решили вместе бороться «против дезинформации и российских информационных атак», передает РИА «Новости» со ссылкой на Ouest France.

    Главы МИД трех стран намерены «в прозрачной манере разъяснить общественности инструменты этой дезинформации», а также представить «доказательства». Кроме того, планируется предоставить информацию о «спящих операциях, инструментах, активируемых в любой момент, в особенности – во время выборов».

    Напомним, Сежурне заявил об угрозе широкомасштабного выхода стран из Евросоюза, если сторонники нынешней политики Брюсселя на летних выборах потеряют абсолютное большинство в Европарламенте.

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    12 февраля 2024, 05:35 • Новости дня
    Бывшего пресс-секретаря Пентагона повысили до помощника президента США

    Бывшего пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби повысили до помощника президента США

    Бывшего пресс-секретаря Пентагона повысили до помощника президента США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома и бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби получил новую должность: он будет повышен до помощника президента США.

    Как сообщили в американской администрации, Кирби будет назначен советником Белого дома по коммуникациям в сфере нац безопасности и получит собственный штат подчиненных, которые начнут курировать обмен информацией между американскими ведомствами отдельно от СНБ, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Кроме того статус Кирби будет повышен с зампомощника до помощника президента США.

    Ожидается, что несмотря на повышение, Кирби продолжит выступать на регулярных брифингах в Белом доме.

    Кирби занимал должность пресс-секретаря Пентагона с января 2021 года, в мае 2022-го его назначили координатором по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома. С 2015 по 2017 год он также занимал должность руководителя пресс-службы Госдепартамента США.


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    11 февраля 2024, 07:21 • Новости дня
    Поставки российского СПГ во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41%

    В январе-сентябре 2023 года поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли на 41%

    Tекст: Антон Антонов

    В январе-сентябре 2023 года французские закупки сжиженного природного газа из России выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 41%, сообщил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

    Студенников отметил, что в 2022 году Россия оказалась «вторым после США поставщиком» СПГ во Францию. Больше всего российского СПГ во Францию поступает через терминал в Монтуар-де-Бретань, передает РИА «Новости».

    Напомним, США  приостановили выдачу разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает сырье из России на мировых рынках.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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