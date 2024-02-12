Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.0 комментариев
Глава Росприроднадзора осмотрела порты в Приморье
Несколько крупных портов в Приморье, которые занимаются перевалкой грузов, в их числе «Суходол», порт «Вера», Владивостокский морской рыбный порт и Владивостокский морской торговый порт, осмотрела руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Родионова.
Она напомнила, что стивидорам необходимо осуществлять деятельность с соблюдением экологических норм.
«Пока количество обращений жителей в службу говорит о том, что проблема запыления угольной пылью городов и поселков не снята. Технологии, снижающие негативное воздействие на экологию, доступны. Однако компаниям есть куда стремиться в части соблюдения природоохранных обязательств», – приводятся слова Родионовой на сайте ведомства.
«Мы видим, что в некоторых портах идет нормальный рабочий процесс с соблюдением всех технологических и экологических режимов. Используется закрытый способ перевалки угля, устанавливаются ветрозащитные экраны, а также орошение угля при погрузке. Будем тщательно наблюдать за деятельностью компаний. От работы терминалов не должны страдать морская акватория и жители соседних городов», – добавила она.