Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
Песков анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание по экономическим вопросам, на котором выступит с оценкой ситуации в этой сфере, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что совещание будет проходить с экономическим блоком правительства и администрации президента, и с Центральным банком, так же будет оценочное выступление президента по нынешней ситуации в экономике, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента добавил, что график Путина пока не включает встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера, он недавно с ним встречался.
Ранее была анонсирована встреча Дмитрия Медведева и президента ЦАР в Москве.