Песков анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что совещание будет проходить с экономическим блоком правительства и администрации президента, и с Центральным банком, так же будет оценочное выступление президента по нынешней ситуации в экономике, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что график Путина пока не включает встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера, он недавно с ним встречался.

Ранее была анонсирована встреча Дмитрия Медведева и президента ЦАР в Москве.