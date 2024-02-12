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    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

    7 комментариев
    12 февраля 2024, 12:06 • Новости дня

    Подпольщики в Николаеве рассказали о последствиях ударов по городу

    Подполье: ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и двум портам в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в ночь на воскресенье нанесли удары по двум портам в Николаеве, были поражены Черноморский судостроительный завод, нефтебаза и военное предприятие «Зоря-Машпроект», заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик рассказал, что всего николаевцы насчитали 10 «прилетов» в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Поражены Морпорт, порт Ольвия и были удары по Черноморскому судостроительному заводу в стороне Каботажного спуска, передает РИА «Новости».

    Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу «Зоря-Машпроект», который входит в военно-промышленный государственный холдинг «Укроборонпром» и производит газотурбинное оборудование для военных кораблей. По словам Лебедева, на завод были завезены рабочие с западной Украины, «оборонная часть» предприятия была окружена блокпостами.

    Подпольщик рассказал, что больницы в Николаеве заполнены, тела «простых» солдат ВСУ складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом.

    Кроме того, Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области рассказала, что ВС России нанесли удар по узловой станции Александрия, где были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники.

    Ранее Лебедев сообщил, что на востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского.

    Напомним, российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины.

    11 февраля 2024, 12:39 • Новости дня
    В США раскрыли поставленную перед Сырским задачу

    CNN: Зеленский приказал Сырскому избежать застоя в украинском конфликте

    В США раскрыли поставленную перед Сырским задачу
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал новому главкому украинской армии Александру Сырскому избежать «застоя» в зоне спецоперации, сообщил канал CNN.

    Как сообщают авторы материала, политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать «застоя», сообщает телеканал «360».

    CNN сообщает, что Зеленского раздражали предположения бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, что нужна масштабная мобилизационная кампания для изменения ситуации. Как предположили журналисты, в настоящее время остро ощущается нехватка боеприпасов в распоряжении ВСУ.

    Авторы материала также отметили, что в зоне спецоперации главным оружием становятся беспилотники.

    Ранее полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии.

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    11 февраля 2024, 20:46 • Новости дня
    Отец Сырского описал реакцию после назначения сына главкомом ВСУ
    Отец Сырского описал реакцию после назначения сына главкомом ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Отец нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что не испытывает никаких эмоций после назначения сына.

    Как сообщает Telegram-канал RT отец Сырского ответил журналистам, что почувствовал «то же самое, что и вы, больше ничего».

    Мать Сырского отказалась общаться с журналистами. «Ехали бы вы на фронт и там защищали наших ребят, писали бы о них», – сказала она

    Ранее знакомая семьи Сырского заявила, что его родителям, которые живут в России, стыдно за сына. Кроме того, соседка родителей Сырского рассказала, что тот признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев. В Сети опубликовано письмо матери Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат Сырского Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын Сырского выступал в поддержку российской операции в Сирии.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

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    11 февраля 2024, 17:16 • Новости дня
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время, сообщил военкор Семен Пегов.

    В своем Telegram-канале WarGonzo он сообщил, что основной целью дронов стали южные области Украины и Киев. В украинских пабликах, по его словам, сообщается о попаданиях в инфраструктурные объекты.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Николаеве и пригородах Днепра (Днепропетровска), в Одессе и Одесской области.

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    12 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ провела обыски в здании Росавиации в Москве по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Источники газеты «Известия» сообщили, что ФСБ возбудила два уголовных дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которых подозревают в выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов после начала СВО. Издание пишет, что отставка Александра Нерадько с поста главы Росавиации связана именно с этим инцидентом.

    Есть сведения, что три вертолета принимали участие в военных действиях на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

    По данным источника газеты, во время обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных.

    Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой. Бывалиной также вменяют превышение должностных полномочий.

    Ранее ФСБ возбудила дело против конструктора «АвтоВАЗа» за разглашение коммерческой тайны

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    11 февраля 2024, 19:30 • Новости дня
    Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ руководил разгоном «майдана»

    Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ Плахута руководил разгоном «майдана»

    Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ руководил разгоном «майдана»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Плахута руководил внутренними войсками страны при разгоне протестов на киевском «майдане» сообщило издание «Общественное».

    По информации издания, Плахута возглавлял управление внутренних войск 10 декабря 2013 года, когда силовики проводили операцию по ликвидации баррикад протестующих в правительственном квартале украинской столицы, передает ТАСС.

    21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг.

    Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18–20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут».

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    11 февраля 2024, 21:39 • Новости дня
    На Украине предложили внести останки Столыпина в список на обмен с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Останки бывшего председателя Совета министров России в 1906-1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, нужно внести в список обмена с Россией, считает директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра», подчиняющегося Минкультуры, Максим Остапенко.

    Он считает, что прах Столыпина, как бы это ни выглядело и ни звучало, стоит внести в обменный фонд, поскольку у Украины есть «погибшие герои, живые герои,… украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ», передает ТАСС.

    В 2020 году мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова, похороненного на местном Холме Славы на украинцев, отбывающих наказание в России.

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    11 февраля 2024, 17:37 • Новости дня
    В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих
    В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве на центральной площади прошел митинг, несколько десятков человек вышли на улицу с требованием вернуть с фронта военнослужащих, сообщает украинское агентство «Укринформ».

    По данным агентства, семьи военных, находящихся на фронте, вышли на площадь Независимости с плакатами и государственными флагами Украины. На плакаты были нанесены надписи «Требуем закон об установлении разумных сроков мобилизации», «Новый главком – новые солдаты», а также ряд других, передает РИА «Новости».

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек.

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    11 февраля 2024, 20:08 • Новости дня
    В США предупредили о реакции ВСУ на новый указ Зеленского

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон предупредил о реакции ВСУ на новый указ Зеленского

    В США предупредили о реакции ВСУ на новый указ Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ могут отказаться выполнять приказы нового главкома Александра Сырского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Сырского «ненавидят многие командиры, они видят в нем убийцу», передает РИА «Новости».

    Джонсона удивило решение президента Украины о перестановке в военном руководстве в то время, когда у них ощущается острая нехватка офицеров.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

    Коментарии (3)
    12 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке

    Forbes: Киев планирует отправить одну из лучших бригад ВСУ для удержания фронта в Авдеевке

    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой», пишет Forbes.

    Издание пишет, что решив остаться в Авдеевке и сражаться, украинские войска идут на огромный риск, а новый главком ВСУ Александр Сырский, в отличие от Залужного, имеет репутацию командира, готового идти на большие потери в боях, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Между тем германский эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге заявил, что ситуация для ВСУ в Авдеевке становится мрачной из-за нехватки боеприпасов.

    Ранее Залужный докладывал Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. В конце декабря 2023 года бывший главком заявлял, что ВСУ могут оставить этот город через два-три месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одной из задач ВСУ при новом главкоме ВСУ Александре Сырском может стать задача по деблокаде Авдеевки.

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    12 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Байден объяснил, почему «Украина важна»

    Байден заявил о якобы нацеленности России на «более крупные призы», чем Украина

    Байден объяснил, почему «Украина важна»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден высказал мнение, что Украина «важна», поскольку Россия якобы нацелена на «более крупные призы».

    Так американский лидер прокомментировал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) слова Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы мешать России «атаковать» страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

    Байден счел это неким свидетельством того, что Россия якобы «нацелилась на более крупные призы», и отметил, что по этой причине «Украина важна».

    Между тем в комментариях президента США резко раскритиковали, призвав уделять внимание не Украине, а проблемам внутри собственной страны. Байдену посоветовали «не позориться» и отправиться в отставку, передает РИА «Новости».

    Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия ни на кого нападать не собирается.

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    11 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Bild: Для Украины сложилась тяжелейшая ситуация на фронте

    Tекст: Ольга Иванова

    Для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте, считает немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, об этом он написал в газете Bild.

    Сложившуюся ситуацию он называет «тяжелейшим кризисом» для Украины с начала конфликта. Солдат ВСУ рассказал журналисту, что армия испытывает острую нехватку оружия и живой силы, передает РИА «Новости».

    Этот же солдат сообщил, что ВСУ нужна срочная мобилизация. Ронцхаймер пришел к выводу, что у России преимущество.

    В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Американские СМИ также писали, что ВСУ, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России».

    Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у украинских солдат.

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    11 февраля 2024, 14:56 • Новости дня
    ВС России поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
    ВС России поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ около Новогродовки Донецкой народной республики (ДНР), склад авиационных средств поражения, живую силу и технику ВСУ в 119 районах, говорится в сообщении Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО за прошедние сутки сбили 30 украинских БПЛА около Орлянского Харьковской области, Пролетарки, Песчановки, Новой Маячки, Дружбовки, Обрывка Херсонской области, Кривошеевки Луганской народной республики (ЛНР), Клещеевки, Каменки и Артемовска ДНР.

    Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили пять атак рядом с Табаевкой, Ивановкой и Синьковкой Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих.

    На Краснолиманском направлении российские силы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Дзержинского ДНР, а также Серебрянского лесничества. В районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР отражены две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих.

    На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, две бронемашины и гаубицу Д-30.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 150 военнослужащих .

    На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку 117-й механизированной бригады у Новопокровки Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, американскую гаубицу М777, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Ранее сообщалось, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки «Запад» уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении в ходе контрбатарейной борьбы.

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    11 февраля 2024, 17:35 • Новости дня
    Секретарь СНБО Украины заявил о сложной ситуации на линии фронта
    Секретарь СНБО Украины заявил о сложной ситуации на линии фронта
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация на линии фронта сегодня «очень сложная», заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Как указал Данилов португальскому агентству Lusa, ситуация может стать еще хуже, если западные страны не увеличит поставки оружия и боеприпасов. По его словам, на сегодняшний день любое ожидание явно влияет на ситуацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTP.

    Секретарь СНБО рассказал о настроении у украинских военных. «Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение», – признал он.

    В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Американские СМИ также писали, что ВСУ, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России».

    Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у украинских солдат.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2024, 02:30 • Новости дня
    Польские фермеры высыпали украинское зерно на границе

    Польские фермеры высыпали украинское зерно в пункте пропуска Дорохуск на границе с Украиной

    Польские фермеры высыпали украинское зерно на границе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков, сообщил один из организаторов протестов Рафал Меклер.

    «В Дорохуске фермеры высыпали зерно из грузовиков. Грузовики возвращаются на Украину», – написал Меклер в своем микроблоге, передает РИА «Новости».

    На фото, которые он разместил, видно, что кучи зерна рассыпаны прямо на дороге. Причем одну из куч накрыли флагом Евросоюза, посадив сверху куклу с лицом, напоминающим замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака.

    Напомним, в прошую пятницу начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

    Ранее сообщалось, что изображающие пешеходов польские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной – они без перерыва переходили дорогу перед пунктом пропуска, что законом не запрещено.

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    11 февраля 2024, 12:56 • Новости дня
    В командовании ВСУ произведены кадровые перестановки
    В командовании ВСУ произведены кадровые перестановки
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский произвел новые перестановки в ВСУ. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.

    Так, Зеленский уволил Максима Миргородского – с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Сергея Наева – с должности командующего объединенными силами ВСУ, передает ТАСС.

    Другими указами президент назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ, Юрия Содоля – командующим объединенными силами ВСУ, Игоря Плахуту – командующим Силами территориальной обороны ВСУ, а Игоря Скибюка – командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

    Ранее Зеленский назначил заместителем главнокомандующего ВСУ Вадима Сухаревского, а также представил новых заместителей начальника генштаба Вооруженных сил Украины.

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