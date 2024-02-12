Подпольщики в Николаеве рассказали о последствиях ударов по городу

Подполье: ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и двум портам в Николаеве

Tекст: Вера Басилая

Подпольщик рассказал, что всего николаевцы насчитали 10 «прилетов» в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Поражены Морпорт, порт Ольвия и были удары по Черноморскому судостроительному заводу в стороне Каботажного спуска, передает РИА «Новости».

Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу «Зоря-Машпроект», который входит в военно-промышленный государственный холдинг «Укроборонпром» и производит газотурбинное оборудование для военных кораблей. По словам Лебедева, на завод были завезены рабочие с западной Украины, «оборонная часть» предприятия была окружена блокпостами.

Подпольщик рассказал, что больницы в Николаеве заполнены, тела «простых» солдат ВСУ складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом.

Кроме того, Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области рассказала, что ВС России нанесли удар по узловой станции Александрия, где были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники.

Ранее Лебедев сообщил, что на востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского.

Напомним, российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины.