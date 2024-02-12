Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.7 комментариев
Россия созвала Совбез ООН по Украине в годовщину Минских соглашений
Полянский: Россия созвала Совбез ООН по Украине в годовщину Минских соглашений
Россия запросила на 12 февраля, годовщину подписания минских соглашений, заседание Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что Россия хочет напомнить коллегам о том, как киевским режимом и его спонсорами был упущен исторический шанс для мирного решения конфликта на Украине.
В Кремле ранее заявляли, что Минские соглашения были игрой в наперстки с Россией, и этот обман во многом развязал киевскому режиму руки на то, чтобы устраивать у себя «в стране бойню русских».