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Шебекинские предприятия получили 1,4 млдр рублей компенсации за обстрелы ВСУ
Шебекинские предприятия получили из регионального и федерального бюджеров 1,4 млдр рублей компенсации за обстрелы ВСУ
Крупные предприятия Шебекинского округа, поврежденные в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получили 1,4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, сообщил губернатор губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В конце 2023 года из областного и федерального бюджетов было выделено 1,7 млрд рублей на помощь шебекинским крупным промышленным предприятиям. На сегодняшний день 15 из них уже получили поддержку на сумму 1,4 млрд рублей», – приводит ТАСС слова губернатора.
Отмечается, что 12 февраля начинается четвертый этап выделения денег тем предприятиям, которые находятся в реестре пострадавших – будут распределены следующие 300 млн рублей.
Всего из резервного фонда правительство России направит в 2024 году Белгородской области дополнительно до 4,2 млрд рублей на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства, предпринимателям АПК, а также на строительство жилья для порядка 235 семей, которые не могут попасть в свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ около Шебекино мужчина и женщина получили ранения.