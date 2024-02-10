На выставке «Россия» представили круглогодичные образовательные центры «Сенеж», «Машук» и «Меганом»

Tекст: Кристина Цыцура

Сейчас на территории России действуют уже четыре круглогодичных образовательных центра, 27 форумов, на каждый из которых конкуренция 10-15 человек на место. К запуску также готовятся 12 круглогодичных центров компетенций, посвященных и предпринимательству, и спорту, и журналистике, и экологии.

«Не так давно были опубликованы данные ВЦИОМ, за 6 лет с 34% доля тех, кто считает, что у молодёжи в России есть возможность самореализоваться, выросла до 81%. И самое главное, все, что сегодня делает Президент, руководство страны, регионов — это для вас. Это ваши возможности, потому что Россия сегодня – страна этих возможностей. Любое непростое время перемен и испытаний – это время возможностей», – выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во время шоу «Только в России» зрители ближе познакомились с деятельностью центров. Благодаря постановке присутствующие перенеслись на берег озера Сенеж, где в Мастерских управления готовят новое поколение лидеров.

Отмечалось, что подобные образовательные центры есть только в России. Подробнее узнать о них можно во время посещения выставки «Россия».