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    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    6 комментариев
    10 февраля 2024, 08:59 • Новости дня

    В Белом доме признали ошибки в подходе к конфликту в Газе

    The New York Times: Белый дом признает ошибки в своем подходе к конфликту в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Подход администрации президента США Джо Байдена к конфликту в секторе Газа содержит ряд ошибок, сообщил на закрытых встречах с американцами арабского происхождения зампомощника президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Вашингтон допустил оплошности и не уверен, что израильское правительство хочет делать «значимые шаги» на пути к обретению Палестиной государственности, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Также Файнер перечислил меры, принимаемые Белым домом в целях прекращения войны в секторе Газа. В частности, он назвал крайне важным для создания палестинского государства установление официальных дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

    «Это не будет благосклонно встречено в этой стране и в нашем Конгрессе. Готов ли будет Израиль пойти на то, чего от него потребуют, а именно на значимые шаги навстречу палестинцам в вопросе двух государств. Не знаю, положителен ли ответ на этот вопрос. У меня нет уверенности в нынешнем израильском правительстве», – подчеркнул он.

    При этом Файнер заметил, что Белый дом должен официально осудить ряд заявлений израильских чиновников, в том числе сравнения «жителей Газы с животными».

    «Мы недостаточно четко дали понять, что полностью отвергаем и не соглашаемся с подобными настроениями», – сказал он.

    Кроме того, чиновник назвал недопустимым, что в заявлении Байдена, опубликованном спустя 100 дней после атаки ХАМАС, ничего не говорится об убийствах палестинцев.

    «Этому нет извинения. Это не должно было произойти. Уверен, это не повторится. Мы все понимаем, что был нанесен огромный урон», – заключил Файнер.

    9 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена

    Американцы после интервью Путина пожалели о плохих отношениях России и США

    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские зрители прокомментировали интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и выразили сожаления относительно того, что отношения России и США пришли в беспорядок.

    Так, многие пользователи, посмотревшие интервью на странице Карлсона в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), стали сравнивать Путина и президента США Джо Байдена.

    «Этот человек (Путин – прим. ВЗГЛЯД) преподает нам урок истории, говоря уверенно и ясно. А наш президент (Байден – прим. ВЗГЛЯД) тем временем разговаривает с мертвецами, нюхает детей ... и не знает, где он», – написал пользователь с ником Nathan Johnson.

    «Владимир Путин, президент России, прочитал двухчасовую диссертацию об истории России и ее месте на мировой арене. Тем временем Джо Байден, глава западной гегемонии, не смог закончить связное предложение в пятиминутном тщательно поставленном выступлении», – отметила Lauren Chen.

    «Я завидую России за то, что у нее есть лидер, который знает, в каком измерении находится», – посетовал Slygarr.

    «Я, вероятно, буду отмечен и включен в какой-нибудь список за то, что говорю это, но Путин говорит с большим смыслом всякий раз, когда я слышу его речь. И я думаю, что у русских есть лидер, которым они могут гордиться, чего нам (американцам – прим. ВЗГЛЯД), к сожалению, не хватает. Мне бы хотелось, чтобы у нас была настоящая группа настоящих лидеров правого крыла в нашей стране. Самое близкое, что мы получили – это [республиканец Дональд] Трамп, а он, по сути, тот же демократ, только 15 лет назад, и это печально», – считает пользователь KingDoms-Kingdom.

    «Странно ли, что я доверяю Путину больше, чем своему президенту Байдену? – задался FoshiRho после просмотра интервью российского лидера. – Мне кажется, Путин никогда не хотел, чтобы отношения России с Америкой оставались такими, какими они были на протяжении всего его президентства. Но десятилетия хитрости Америки создали Путина, которого мы видим сегодня. Кто еще со мной согласен?»

    Пользователь Lorigarza прокомментировал слова Путина о том, что Россия выражала готовность вступить в НАТО. Комментатор считает, что если бы это все-таки произошло, то США и Россия были бы союзниками, однако всему помешали «эти гнилые, жаждущие власти люди». Он отметил, что событий последних лет не должно было произойти, в мире установился беспорядок из-за «поджигателей войны на той стороне, которая должна быть за мир, – США».

    «Карлсон был подготовлен и искренен, Путин – блистателен и умело уклончив, особенно в вопросах, обсуждаемых спецслужбами», – заключил James Woods.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (38)
    9 февраля 2024, 13:00 • Новости дня
    Американист: Интервью Путина может привести к серьезному эффекту в США

    Американист Дудаков: После интервью Путина Карлсону стоит ожидать усиления изоляционистских настроений в США

    Американист: Интервью Путина может привести к серьезному эффекту в США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону появилось в самый подходящий момент: на Западе растет усталость от Украины, а в США активно идет предвыборная кампания. На этом фоне западная аудитория услышала альтернативную позицию по украинскому конфликту и теперь может изменить свое мнение по этому вопросу. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. Западная пресса уже обрушилась с критикой на журналиста.

    «Западная пресса, как мы видим, зацепилась за беседу Такера Карлсона с Владимиром Путиным. По первичной реакции можно сделать вывод о том, что перед рядом СМИ была поставлена задача – дискредитировать американского журналиста и попытаться выставить Россию в глазах зрителей врагом, убедить их не верить словам российского президента», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он указал в частности на публикации в западных СМИ, в которых Карлсона называют «российским пропагандистом, продвигающим нарративы Москвы». «Такая риторика объясняется страхом европейских политиков. Аудитория у Карлсона огромная. Он – самый популярный журналист в Америке, которого смотрят десятки миллионов человек. Это даже больше, чем аудитория тех же CNN, The Washington Post и The New York Times вместе взятых. На Западе не могут признать, что поездка Карлсона в Москву оказалась успешной, поэтому им остается только все «поливать грязью», – пояснил собеседник.

    В западной прессе также звучит мнение, что интервью получилось «бессвязным», добавил Дудаков. «Уличить Карлсона в некомпетентности вполне укладывается в цель дискредитации. Если бы западные журналисты не обсуждали историческую справку, которую Путин предоставил Карлсону, то ухватились бы за что-нибудь другое. То есть пресса настроена критиковать все что угодно», – акцентировал американист.

    При этом тот факт, что западные журналисты зацепились именно за этот момент интервью, объясняется их безграмотностью, считает политолог. «Никто не хочет погружаться в историю. Они не понимают, зачем это нужно, не понимают важности контекста, в котором разворачивается конфликт вокруг Украины», – заметил Дудаков.

    «Я думаю, что интервью может привести к серьезному эффекту как в Соединенных Штатах, так и в странах Евросоюза. Общественное мнение на Западе начинает склоняться не в пользу Украины, многие республиканцы выступают против выделения новых траншей Киеву. Кроме того, в Штатах стартовала предвыборная кампания, и политики будут стремиться всячески угодить избирателям, в том числе в вопросе Украины. Так что момент для визита в Москву Карлсон выбрал удачный. Теперь стоит ожидать усиления изоляционистских настроений в США», – подчеркнул собеседник.

    Напомним, Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась два часа шесть минут. За это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. Утром в пятницу интервью только на сайте Такера Карлсона посмотрели десятки миллионов человек. Как свидетельствуют данные мониторинга Brand Analytics, Владимир Путин и Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях.

    Интервью стало одной из главных тем в иностранных СМИ. The Wall Street Journal указывает, что беседа вышла в поворотное время. «Миллиарды долларов помощи Украине застряли из-за политического тупика в Конгрессе, а Вооруженные силы России наступают на поле боя в борьбе с украинскими войсками, которые испытывают острый недостаток боеприпасов и вооружений. <…> Интервью дало Путину шанс повысить его авторитет внутри страны и показать, что он все еще может заставить Запад слушать себя», – говорится в материале.

    «Путин доминировал в разговоре, который продолжался более двух часов, утверждая, что право России на Восточную Украину уходит корнями в несколько веков... Карлсон не стал подвергать сомнению формулировки Путина», – отмечает радиостанция National Public Radio.

    Аналитики журнала Rolling Stone также пишут, что Путин «контролировал тональность и темп беседы с самого начала», ощущал себя комфортно и даже подшучивал над Карлсоном. Автор публикации высказывает мнение, что Путин легко «одержал верх» над опытным журналистом. Между тем газета ВЗГЛЯД подробно объяснила, почему слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации.

    Коментарии (27)
    9 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Путин: Маска остановить невозможно

    Президент Путин заявил, что американского миллиардера Маска нужно призывать договариваться в вопросе его экспериментов

    Путин: Маска остановить невозможно
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что американского миллиардера Илона Маска невозможно остановить в его необычных опытах, однако можно пытаться договариваться.

    На сайте Кремля опубликован фрагмент беседы, где президент отмечает, что у человечества есть множество угроз, например, исследования в области генетики, которые могут «создать сверхчеловека», чем уже, возможно, занимается Маск.

    «Говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека», – заметил Путин.

    При этом глава государства отметил, что остановить его в своих экспериментах невозможно, так как «он все равно будет делать то, что считает нужным». Тем не менее с ним надо договариваться и искать способы убедить его, считает Путин.

    «Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам», – подчеркнул президент.

    По его словам, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению.

    В этой связи он добавил, что и в случае беспредельного и бесконтрольного развития искусственного интеллекта или генетики, либо других современных направлений, остановить которые невозможно, «наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать».

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (5)
    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

    Коментарии (7)
    9 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Маск согласился с мнением Путина об ошибке США по превращению доллара в оружие
    Маск согласился с мнением Путина об ошибке США по превращению доллара в оружие
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с позицией российского лидера Владимира Путина о том, что превращение доллара в инструмент борьбы стало ошибкой Вашингтона.

    «Это был глупый шаг», – передает RT слова Маска. Комментарий он опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, подчеркнув, что введя ограничения, Штаты нанесли удар по своей экономике и доллару.

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    Коментарии (14)
    9 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Путин и Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях

    Аналитика: Путин и Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях

    Путин и Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях, свидетельствуют данные мониторинга Brand Analytics.

    Так, в ожидании публикации интервью с президентом России Карлсон стал самой обсуждаемой персоной после Путина (211 тыс. упоминаний) в русскоязычных социальных медиа, передает ТАСС.

    Отмечается, что пользователи посвятили журналисту в этот день более 71 тыс. публикаций. При этом с момента публикации интервью 9 февраля в 02.00 мск и до 08.00 мск сообщения на эту тему в русскоязычных соцмедиа набрали 57,9 млн просмотров и 1,02 млн реакций.

    Уточняется, что позитивных комментариев в обсуждениях на 40% больше, чем негативных. Самые неравнодушные авторы составили старшее поколение от 55 лет (34,6% от авторов публикаций).

    Также интервью интересовались пользователи 18-24 лет (5,4%), 25-34 лет (16,2%), 35-44 лет (21,4%), 45-54 лет (20,9%).

    Самыми упоминаемыми структурами в обсуждениях стали НАТО (3,5 тыс. сообщений), ЦРУ (1,7 тыс.), Telegram (1,5 тыс.) и Белый дом (1,4 тыс.).

    В тройке самых обсуждающих регионов значится Донецкая народная республика.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром была опубликована письменная расшифровка.

    Примерно за пять часов интервью Путина Карлсону посмотрели 50 млн человек.

    Коментарии (19)
    9 февраля 2024, 12:10 • Новости дня
    Политолог: В США попытаются нивелировать эффект от интервью Путина Карлсону

    Политолог Корнилов: Западные пропагандисты постараются уменьшить информационный эффект от интервью Путина Карлсону

    Политолог: В США попытаются нивелировать эффект от интервью Путина Карлсону
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западная пресса набросилась на Карлсона после его интервью с Путиным. За океаном понимают, что беседа пробила брешь в пропагандистской завесе Запада вокруг России. Теперь любой американец или европеец может ознакомиться с точкой зрения Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

    «Интервью было опубликовано всего несколько часов назад, поэтому пока мы можем видеть лишь реакцию западных СМИ по горячим следам. Основные комментарии от псевдоаналитиков, пропагандистов и политиков поступят сегодня ближе к вечеру», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Тем не менее уже сейчас мы можем видеть, как мейнстримная пресса дружно набросилась на Карлсона, называя его «полезным идиотом Путина». Однако самое удивительное не это. Несколько дней назад медиа обвиняли журналиста в предоставлении российскому лидеру площадки. Теперь эти же СМИ говорят, что журналист просто задавал не те вопросы. Им стоило бы определиться со своей позицией», – сыронизировал он.

    «Особая ценность данного интервью в том, что его действительно и в полной мере услышали на Западе. Ранее позиция Путина неоднократно звучала в иностранной прессе, но зачастую была «подретуширована». Беседа главы государства с Карлсоном выложена без редактуры в открытом доступе. Любой европеец или американец может посмотреть видео», – подчеркивает собеседник.

    «При этом очевидно, что заблокировать видео уже не получится. Как минимум сейчас в этом нет никакого смысла, учитывая, как оно разлетелось по Сети. Другое дело, что власти США попытаются нивелировать создавшийся эффект. Ведь Россия в буквальном смысле пробила брешь в информационной завесе, созданной Западом», – акцентировал политолог.

    «Более того, я не исключаю, что неанонсированное выступление Байдена, которое вышло в эфир параллельно с интервью, было неслучайным. Вероятно, пытались хоть как-то перебить повестку. Но кому интересен Байден, когда говорит Путин?» – риторически заключил Корнилов.

    Ранее бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. За первые пять часов видео набрало более 50 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Количество репостов превысило 150 тысяч, а отметку «нравится» поставили уже более 470 тыс. человек. На YouTube число просмотров превысило один миллион.

    Президент Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях. В ожидании публикации интервью с президентом России Карлсон стал самой обсуждаемой персоной после Путина (211 тыс. упоминаний) в русскоязычных социальных медиа.

    Пользователи посвятили журналисту в этот день более 71 тыс. публикаций. При этом с момента публикации интервью 9 февраля в 02.00 мск и до 08.00 мск сообщения на эту тему в русскоязычных соцмедиа набрали 57,9 млн просмотров и 1,02 млн реакций. Позитивных комментариев в обсуждениях было на 40% больше, чем негативных.

    На фоне ажиотажа в соцсетях западная пресса начала активно критиковать интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Журналист обвиняется в продвижении «пропаганды Кремля», а повествование президента России СМИ называют несвязным и делающим большой упор на историческую справку, которой глава государства посвятил часть беседы.

    Отреагировали на беседу и западные политики. Например, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби призвал американцев не верить тому, о чем говорит Владимир Путин. Причем заявление прозвучало еще до того, как беседа была опубликована.

    В свою очередь евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, выразил другую точку зрения. Он отметил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада кажется «еще более острым».

    Между тем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что журналист «не струсил и не сдулся». «Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коментарии (3)
    9 февраля 2024, 14:10 • Новости дня
    Политолог: Интервью Путина перестроит картину мира западных обывателей

    Политолог Ткаченко: Интервью Путина Карлсону перестроит картину мира западных обывателей

    Политолог: Интервью Путина перестроит картину мира западных обывателей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западная пресса освещала украинский конфликт в искаженном варианте, а также нередко демонизировала российское руководство все это время. Озвученные Владимиром Путиным в интервью Такеру Карлсону тезисы стали открытием для населения Европы и США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в свет вышло двухчасовое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

    «Граждане западных стран после просмотра интервью Владимира Путина Такеру Карлсону сделают определенные выводы. В двухчасовом видео они увидят президента России как опытного, быстро и остро думающего политика, который беспокоится о своей стране и не ищет конфликтов с другими государствами», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он указал на общепримирительный тон Путина. «В таком формате российский лидер высказался по отношению и к Украине, и к странам Запада – он называл их партнерами и никого не называл врагами. Поэтому, на мой взгляд, интервью стало обращением к широкой аудитории, «протянутой рукой» западным гражданам, которая, как писал Маяковский, «дойдет через головы правительств», – считает собеседник.

    Ткаченко убежден: озвученные президентом России тезисы стали для европейцев и американцев открытием. «Западная пресса привыкла демонизировать российского лидера. Сейчас же аудитория услышала то, что раньше им преподносили исключительно в искаженном варианте», – акцентировал он. По мнению политолога, интервью перестроит картину мира западных обывателей.  

    «Вместе с тем будет любопытно посмотреть на реакцию европейских политиков и граждан, потому что озвученная Путиным позиция во многих моментах была критичной. Но, я думаю, те, у кого есть голова на плечах, серьезно задумаются», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась два часа шесть минут. За это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. Утром в пятницу интервью только на сайте Такера Карлсона уже посмотрели десятки миллионов человек. Как свидетельствуют данные мониторинга Brand Analytics, Владимир Путин и Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях.

    Среди прочего, президент России счел спецслужбы США причастными к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Он удивился, почему власти Германии хранят молчание в этой ситуации. Путин также отметил, что нынешнее руководство Берлина руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. «Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы», – приводит слова президента Кремль.

    На вопрос, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска, например, в Польшу, Путин ответил: «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы».

    Кроме того, в интервью Владимир Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. В частности, он обратил внимание на то, что развитие русского государства начиналось с двух центров – Киева и Новгорода. 

    При этом глава государства отметил, что если бы в 2014 году смена власти на Украине прошла бескровно, то Крым мог бы остаться в составе этого государства. Он подчеркнул, что конфликт спровоцировал именно незаконный переворот, который Владимир Путин считает «политической ошибкой ЦРУ».

    В отношении текущего конфликта Владимир Путин сообщил, что он может закончиться за несколько недель в случае остановки американской помощи. «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения», – уточнил он. Глава государства также призвал западные страны исправить ошибку экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который отговорил украинскую делегацию от подписания мирных соглашений.

    Говоря о договороспособности Зеленского, глава государства отметил, что тот обманул своих избирателей, поскольку «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Он также напомнил, что именно действующая власть в Киеве выпустила декрет о запрете вести переговоры с Россией.

    Кроме того, Путин рассказал о переговорах в 2000 году с Биллом Клинтоном, который в то время занимал пост президента США, о вступлении России в НАТО. «Я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно», – отметил глава государства.

    «Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо», – подчеркнул президент.

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    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

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    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

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    10 февраля 2024, 06:58 • Новости дня
    Небензя оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из США

    Небензя заявил, что США не допустят переноса штаб-квартиры ООН в другую страну

    Tекст: Антон Антонов

    Если говорить реалистично, США ни за что не позволят перенести штаб-квартиру ООН в другую страну, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что вопрос о том, где члены ООН «чувствовали бы себя более комфортно, конечно, не праздный». Однако, как указал постпред, за перенос «должно проголосовать большинство стран», а американские «методы шантажа, запугивания и выкручивания рук всем прекрасно известны», передает ТАСС.

    По словам постпреда, для США «это и вопрос престижа, и политического капитала, и даже, в конце концов, экономической выгоды». При этом сами США «дискредитировали себя как страна, принимающая центральные учреждения ООН», используя свой статус, чтобы «мелочно свести счеты с геополитическими конкурентами, хоть в чем-то насолить российским дипломатам».

    Небензя заявил, что подобное поведение «недостойно США как великой державы». Кроме того, такие методы не помогут США «победить» Россию, сказал он. «До наших западных коллег все никак не дойдет, что русские люди в широком смысле этого слова под давлением только крепнут и препоны их только мобилизуют», – заявил Небензя.

    Напомним, Небензя пояснял, что Нью-Йорк получает 5 млрд долларов в год в связи с тем, что в городе расположена штаб-квартира ООН, и живут дипломаты 193 стран. Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене.

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    9 февраля 2024, 13:56 • Новости дня
    Политолог: Путин доходчиво донес до западной аудитории позицию России

    Политолог Бордачев: Многие привычные для россиян слова Путина оказались новыми для западной аудитории

    Политолог: Путин доходчиво донес до западной аудитории позицию России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Американский журналист Такер Карлсон выступает против действующей администрации США, поэтому он подвергся критике за интервью с Путиным. России, в свою очередь, эта беседа важна потому, что глава государства смог доходчиво объяснить позицию Москвы зарубежной аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

    «Чтобы понять, почему западные СМИ критикуют Карлсона, я бы разделил вышедшее интервью на два сюжета. Первый – это непосредственно содержательная часть беседы, которая более всего интересует наших граждан и напрямую связана с российскими интересами. Второй аспект – это личность самого журналиста», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Карлсон имеет ярко выраженную политическую позицию и находится в конфронтации с действующей администрацией США. Соответственно, нападки на журналиста – это часть внутренней борьбы в самих Штатах. Европейские союзники Вашингтона также исходят из того, что любая оценка интервью должна быть в интересах Белого дома», – отмечает собеседник.

    «Что касается содержательной части, я полагаю, что России удалось доходчиво и понятно донести свою позицию до зарубежной аудитории. Более того, многие слова Путина, которые кажутся нам очевидными и уже привычными, являются совершенно новыми для западной публики», – подчеркнул он. Резюмируя, Бордачев отметил, что «благодаря этому интервью мир стал еще более разнообразным в плане идей и мнений».

    Ранее бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. За первые пять часов видео набрало более 50 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Количество репостов превысило 150 тысяч, а отметку «нравится» поставили уже более 470 тыс. человек. На YouTube число просмотров превысило 1 млн.

    Президент Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях. В ожидании публикации интервью с президентом России Карлсон стал самой обсуждаемой персоной после Путина (211 тыс. упоминаний) в русскоязычных социальных медиа.

    Пользователи посвятили журналисту в этот день более 71 тыс. публикаций. При этом с момента публикации интервью 9 февраля в 02.00 мск и до 08.00 мск сообщения на эту тему в русскоязычных соцмедиа набрали 57,9 млн просмотров и 1,02 млн реакций. Позитивных комментариев в обсуждениях было на 40% больше, чем негативных.

    В интервью Владимир Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. В частности, он обратил внимание на то, что развитие русского государства начиналось с двух центров – Киева и Новгорода. Впоследствии часть южных земель попала под власть Польско-Литовского княжества, где местных жителей пытались лишить собственной идентичности.

    Затем население территории современной Украины добровольно обратилось к Москве, чтобы она их «забрала к себе». Уже перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать идею украинизации с целью ослабить Россию. А в период СССР союзная республика получила большое количество земель, исторически в нее не входивших.

    При этом глава государства отметил, что если бы в 2014 году смена власти на Украине прошла бескровно, то Крым мог бы остаться в составе этого государства. Он подчеркнул, что конфликт спровоцировал именно незаконный переворот, который Владимир Путин считает «политической ошибкой ЦРУ».

    В отношении текущего конфликта Владимир Путин сообщил, что он может закончиться за несколько недель в случае остановки американской помощи. «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения», – уточнил он. Глава государства также призвал западные страны исправить ошибку экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который отговорил украинскую делегацию от подписания мирных соглашений.

    Говоря о договороспособности Зеленского, глава государства отметил, что тот обманул своих избирателей, поскольку «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Он также напомнил, что именно действующая власть в Киеве выпустила декрет о запрете вести переговоры с Россией.

    Кроме того, Путин рассказал о переговорах в 2000 году с Биллом Клинтоном, который в то время занимал пост президента США, о вступлении России в НАТО. «Я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно», – отметил глава государства.

    «Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо», – подчеркнул президент.

    На фоне ажиотажа в соцсетях западная пресса начала активно критиковать интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Журналист обвиняется в продвижении «пропаганды Кремля», а повествование президента России СМИ называют несвязным и делающим большой упор на историческую справку, которой глава государства посвятил часть беседы.

    Отреагировали на беседу и западные политики. Например, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби призвал американцев не верить тому, о чем говорит Владимир Путин. Причем заявление прозвучало еще до того, как беседа была опубликована.

    В свою очередь евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, выразил другую точку зрения. Он отметил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада кажется «еще более острым».

    Между тем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что журналист «не струсил и не сдулся». «Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет», – написал он в своем Telegram-канале.

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    10 февраля 2024, 02:17 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Свыше 860 тыс. пользователей поставили отметку «мне нравится», около 270 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 8,3 млн просмотров, передает ТАСС.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    9 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Политолог: Интервью Путина стало событием всемирного масштаба

    Политолог Колчин: Американцы получили возможность напрямую сравнить профессионализм Путина и Байдена

    Политолог: Интервью Путина стало событием всемирного масштаба
    @ Gavriil Grigorov/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В интервью Владимир Путин показал себя эрудированным и харизматичным политиком. Он просто и лаконично рассказал западным зрителям природу украинского конфликта, что раньше от них скрывалось. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Петр Колчин. Ранее в Cети было опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

    «Интервью Владимира Путина – важное событие всемирного масштаба. Фактически президент России выступил с прямым и искренним посланием к гражданам западных государств. Жители США и ЕС уже отвыкли от открытого диалога с лидерами ведущих стран. Между тем получить альтернативную оценку происходящих на международной арене событий важно для каждого думающего человека», – сказал политолог Петр Колчин, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов.

    «Долгое время западные СМИ искажали слова Владимира Путина. Им было невыгодно публиковать правду о том, что именно Вашингтон и Брюссель «подливали масло в огонь» в контексте СВО. Истина о природе отношений Украины и России умалчивалась. Интервью Карлсона прорвало информационную блокаду, продемонстрировав российский взгляд на происходящее», – подчеркивает собеседник.

    «При этом Путин показал себя крайне эрудированным политиком. Он легко переключался с темы на тему, вел беседу без предварительной подготовки, ничего не читал с листа. Продемонстрировал глубокую погруженность в проблематику», – отмечает он.

    «Примечательно, что на американском телевидении на фоне интервью вышло обращение Джо Байдена. Американцы получили возможность сравнить их президента с российским лидером. Контраст очевиден. Путин своей харизмой и яркостью буквально затмил главу США», – считает собеседник.

    «При этом наш президент говорит на понятном для обывателя языке. Его речь проста и лаконична. Он обращается к терминам, важным для каждого жителя Земли. Рассуждает о взаимовыгодном сотрудничестве, важности стабильного и прогнозируемого миропорядка. Уверен, его заявления найдут отклик у граждан США и ЕС», – резюмирует Колчин.

    Ранее бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. За первые 11 часов видео набрало свыше 80 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Количество репостов превысило 205 тысяч, а отметку «нравится» поставили уже более 636 тыс. человек. На YouTube число просмотров превысило 3,1 млн.

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    10 февраля 2024, 04:58 • Новости дня
    Израиль обиделся на генсека ООН

    Спикер израильского Кнессета Охана отказался встречаться с генсеком ООН Гутерришем

    Tекст: Антон Антонов

    Спикер израильского Кнессета Амир Охана отменил встречу с Антониу Гутерришем из-за высказываний генсека ООН о ситуации вокруг сектора Газа, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Встреча должна была состояться в пятницу в Нью-Йорке. По информации Times of Israel, Охана отменил ее после того, как Гутерриш заявил, что Израиль «нарушает международное право», передает РИА «Новости».

    Дюжаррик сообщил, что в ООН об отмене встречи узнали от журналистов. Он заявил, что Гутерриш «не сказал ничего такого, чего не говорил ранее». Times of Israel пишет, что Охана поначалу собирался попытаться убедить генсека поддержать Израиль. Однако когда Гутерриш призвал к прекращению огня в Газе, Охана решил, что переговоры бесполезны, передает ТАСС.

    Напомним, суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в Газе. По решению суда Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде.

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    9 февраля 2024, 13:55 • Новости дня
    Папа Римский посмотрел интервью Путина

    Глава Союза староверов Севастьянов: Папа Римский смотрел интервью Путина Карлсону

    Tекст: Ольга Никитина

    Папа Римский Франциск смотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и выразил поддержку готовности российского лидера к переговорам по Украине, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

    «Папа Франциск смотрел интервью, он приветствует позицию Владимира Путина о готовности к переговорам и понимает всю обеспокоенность российского лидера о безопасности страны. Папа призывает Запад услышать слова Путина и начать переговоры с Россией без каких-либо условий, все условия должны быть обсуждены уже за столом переговоров. Только через стол переговоров можно прийти к желаемым результатам», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, понтифик увидел в словах Путина желание построения общего безопасного мира для всех. Кроме того, понтифик напомнил, что готов предоставить инфраструктуру Ватикана для переговорного процесса.

    Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Киевом, он утвердительно ответил на вопрос о готовности Москвы добиваться решений по Украине путем переговоров. Также президент напомнил, что именно украинский лидер Владимир Зеленский выпустил декрет о запрете вести переговоры с Россией. По его словам, украинское руководство отказалось от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, властям США следует самим исправить эту ошибку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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