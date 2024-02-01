В Туле стартовал масштабный форум «Народного фронта» «Все для Победы!»

«У участников форума есть уникальная возможность обменяться опытом, рассказать о своих достижениях единомышленникам, а также обсудить с представителями профильных министерств самые острые вопросы, – заявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Среди участников – врачи, которые постоянно работают «ангелами» на передовой. Им есть что сегодня обсудить с представителями как Минздрава, так и Главного военно-медицинского управления. На форум приехали представители «Кулибин-клуба» «Народного фронта», которые помогают изобретателям довести их изделия до серийных образцов и протестировать на линии боевого соприкосновения, состыковать их с представителями министерств и ведомств.

«Так, ребята привезли компактный образец изобретения размером с часы: боец надевает часы, они начинают пищать и показывать направление, с какой стороны летит дрон. Здесь, на форуме, наши волонтеры, которые с самых первых дней помогают как бойцам, так и мирным жителям. В том числе наши прекрасные женщины, «швейбаты», народные полки, как мы их называем. Они, например, шьют специальные муфты для операторов дронов. Когда ребята на морозе пользуются пультом, в муфты можно руки убрать, чтобы не мерзли пальцы», – добавил Кузнецов.

Участниками форума стали сотрудники оборонных предприятий и государственных корпораций, строители фортификационных сооружений и работники предприятий жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, военные корреспонденты, гражданские служащие министерства обороны, «информационные» волонтеры – кибердружинники и предприниматели. Все неравнодушные люди, которые с первых дней специальной военной операции поддерживают бойцов и каждый день приближают победу.

В первый день форума участники проведут дискуссии на восьми тематических секциях, посвященных работе медиков в условиях СВО, кибербезопасности, поддержке предпринимателей и восстановлению инфраструктуры на новых территориях, научно-исследовательской работе и взаимодействию с изобретателями, волонтерской деятельности. Модераторами дискуссий выступят заместители министров правительства России, ведущие специалисты госкорпораций, блогеры и общественники.