В поисках уклонистов на Украине стали использовать дроны

ТАСС: Военкомы на Украине врываются в дома, используют дроны в поисках уклонистов

Tекст: Ольга Никитина

Во время поисков военкомы используют тепловизоры и беспилотники, рассказал источник ТАСС, уточнив, что проживает в поселке в Киевской области.

Он посетовал на то, что такие действия стали «благодарностью» от военных за то, что украинцы вскладчину собирали средства на помощь ВСУ.

Некоторые, по словам еще одного жителя области, пытаются «пересидеть» в землянках, которые сами строят.

Ранее командир ВСУ Анатолий Стуженко заявил, что мужчинам на Украине, отказавшимся выйти из машины по требованию представителя военкомата, нужно простреливать колено, потому что иначе продолжать мобилизацию не получится.