Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.8 комментариев
Чемпионка России по гольфу Малахова перешла в сборную Подмосковья
Трехкратная чемпионка России по гольфу Екатерина Малахова перешла из столичной команды в сборную Московской области.
Федерация гольфа Московской области объявила о расширении состава своей сборной, передает «Спорт-Экспресс». Екатерина Малахова, трехкратная чемпионка России, перешла из московской команды в сборную региона.
В числе новых спортсменов также оказалась Елизавета Кошкина, которая, перейдя в команду в этом сезоне, уже успела выиграть Спартакиаду учащихся и занять второе место на первенствах России и Московской области.
К сборной позднее присоединился Елисей Антропенко, который также внес значительный вклад в успехи команды, став победителем первенства Московской области и завоевав бронзу на первенстве России.