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Пиотровский рекомендовал беременным посещать Эрмитаж для легких родов
Михаил Пиотровский рекомендовал беременным посещать Эрмитаж для облегчения родов
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский посоветовал беременным женщинам посещать музей, утверждая, что это способно положительно повлиять на роды и здоровье будущих детей.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рекомендовал беременным женщинам посещать музей, передает РИА «Новости». Он заявил, что визиты в Эрмитаж способствуют хорошим родам и здоровью детей. Пиотровский отметил, что в последние годы в музей приходит много детей, и это поддерживается руководством учреждения.
«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие. Сейчас у нас детей приходит очень много. Мы это всячески поощряем», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Однако Пиотровский также выразил удивление негативной реакции в социальных сетях на присутствие детей в музее. Он отметил, что недружелюбие людей стало для него неожиданностью. «К сожалению, в социальных сетях у нас целый поток возмущений: зачем детей пускают в Эрмитаж, почему они бегают и шумят… Недружелюбие людей, которое выражается в социальных сетях… оказалось совершенно неожиданно», – добавил он.
Пиотровский в этом году отмечает свое 80-летие, а Эрмитаж празднует 260-летие со дня основания. Музей был основан в 1764 году императрицей Екатериной Великой после приобретения коллекции произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. Сегодня коллекция музея насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.
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