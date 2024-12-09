Пиотровский рекомендовал беременным посещать Эрмитаж для легких родов

Михаил Пиотровский рекомендовал беременным посещать Эрмитаж для облегчения родов

Tекст: Денис Тельманов

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рекомендовал беременным женщинам посещать музей, передает РИА «Новости». Он заявил, что визиты в Эрмитаж способствуют хорошим родам и здоровью детей. Пиотровский отметил, что в последние годы в музей приходит много детей, и это поддерживается руководством учреждения.



«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие. Сейчас у нас детей приходит очень много. Мы это всячески поощряем», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Однако Пиотровский также выразил удивление негативной реакции в социальных сетях на присутствие детей в музее. Он отметил, что недружелюбие людей стало для него неожиданностью. «К сожалению, в социальных сетях у нас целый поток возмущений: зачем детей пускают в Эрмитаж, почему они бегают и шумят… Недружелюбие людей, которое выражается в социальных сетях… оказалось совершенно неожиданно», – добавил он.

Пиотровский в этом году отмечает свое 80-летие, а Эрмитаж празднует 260-летие со дня основания. Музей был основан в 1764 году императрицей Екатериной Великой после приобретения коллекции произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. Сегодня коллекция музея насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.

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