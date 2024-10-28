ЛДПР предложила изменить закон для защиты бездетных женщин

ЛДПР внесла законопроект о запрете отказа в работе женщинам без детей

Tекст: Денис Тельманов

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР представили законопроект, который запрещает работодателям отказывать женщинам в трудоустройстве из-за отсутствия у них детей, сообщает РИА «Новости». Документ уже внесен в Госдуму и предусматривает изменения в Трудовой кодекс РФ.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что работодатели часто отказывают молодым женщинам без детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с отпуском по беременности и родам. Законопроект направлен на предотвращение таких случаев, вводя прямой запрет на отказ в трудоустройстве по причине отсутствия детей.

Законопроект также предусматривает, что работодатель не сможет отозвать женщину из отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет. Дополнительно предлагается увеличить возраст, до которого матери могут рассчитывать на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка, с полутора до трех лет.

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