Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
Анонсировано вручение наград лауреатам всероссийской премии «Гордость нации»
Анонсировано вручение наград лауреатам юбилейной всероссийской премии «Гордость нации»
В столице 28 октября пройдет торжественная церемония награждения лауреатов «Гордость нации», она состоится в здании Государственного академического Малого театра, куда съедутся участники из 17 регионов.
Для них подготовили насыщенную культурную и деловую программу пребывания в Москве, включая визит в Госдуму и Общественную палату. За время своего существования конкурс отобрал и поощрил на федеральном уровне 104 лауреатов из разных регионов России.
«Гордость нации» – флагманский проект общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Премию присуждают по семи номинациям, а церемонию награждения проводят в Москве, накануне Дня народного единства. Ее цель – поощрить авторов лучших проектов по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.
«В этом году лауреатами премии стали участники из 17 регионов России. Их имена станут известны 28 октября на торжественной церемонии награждения, но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что эти люди занимаются очень важной социально-значимой деятельностью. Среди них руководители этнокультурных объединений, общественных организаций, педагоги, ученые, писатели, журналисты, деятели культуры и искусства, отдающие свой талант, организаторские навыки, и, самое главное, душу и сердце укреплению единства народов России», – подчеркнул председатель Ассамблеи народов России, руководитель фракции политической партии «Единая Россия» Госдуме Владимир Васильев.
Ежегодно члены оргкомитета вводят специальную номинацию. В текущем году ее приурочили к объявленному президентом Году семьи.
«Мы объединили две важнейшие ценности – семью и Родину. Лауреатом номинации стала многодетная семья из Республики Адыгея, воспитывающая 13 детей. При этом глава семьи, два сына, дочь и муж дочери являются участниками специальной военной операции. Эта большая и дружная семья примет участие в церемонии награждения, думаю, это внесет особенное настроение в наш торжественный вечер», – добавил Васильев.
Специальную номинацию будут вручать уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и представители фонда «Защитники Отечества».