Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.22 комментария
Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
На саммите в Дохе Россия, Турция и Иран не договорились о едином подходе к урегулированию ситуации в Сирии, несмотря на призывы к возобновлению диалога между президентом страны Башаром Асадом и оппозицией.
На полях форума в Катаре Турция, Россия и Иран обсуждали пути урегулирования сирийского конфликта. Они призвали к возобновлению прямых переговоров между президентом Асадом и оппозиционными группами, пишет Guardian.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва делает все возможное, чтобы не допустить победы террористов в Сирии. Он также отмечал необходимость нормализации отношений между Асадом и Турцией, включая решение вопроса о курдских силах, которые Анкара считает угрозой для своей безопасности.
В то время как Россия стремится сохранить свои военные базы в Сирии, Турция продолжает поддерживать террористов, таких как «Хайят Тахрир аш-Шам*» (признана террористической и запрещена в России). Боевики ведут успешные операции против сирийских сил, что беспокоит Москву и Тегеран.
Иран выражал опасения по поводу участия Израиля и США в конфликте, утверждая, что Израиль использует ситуацию для закрытия иранских маршрутов поставок оружия через Сирию в Ливан.
В ходе переговоров в пятницу иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи не смог убедить Турцию в том, что ее действия создают опасный вакуум власти, который может быть заполнен террористами. Лавров подчеркивал, что «Хайят Тахрир аш-Шам» остаются террористической организацией, несмотря на попытки переделать ее имидж.
По мнению газеты, Турция стремится стабилизировать Сирию для возвращения беженцев, в то время как Россия и Иран пытаются сохранить свое влияние в регионе.
Утром в воскресенье СМИ сообщали, что войска Сирии уходят из Дамаска, город под контроль берут боевики. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял о готовности передать власть в стране мирным путем. Он указывал, что судьбу российских баз в стране решит новое руководство.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ