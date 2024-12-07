Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Ротенберг вложит 15 млрд рублей в отель около замка «Ласточкино гнездо» в Крыму
Стало известно о планах Ротенберга вложить 15 млрд рублей в отель около замка «Ласточкино гнездо»
Аркадий Ротенберг намерен вложить более 15 млрд рублей в строительство гостиничного комплекса «Рахиль» на месте санатория «Жемчужина» около замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, который будет включать отели, медицинский центр и рестораны.
Компания Ротенберга «Визант Групп» начала реализацию инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса на территории санатория «Жемчужина» в Ялте, передает РБК.
Проект включает создание двух отелей: пятизвездочного на 180 номеров и четырехзвездочного на 140 номеров. Также предусмотрены медицинский центр, четыре ресторана и конференц-залы. Изменения затронут не только отель. Планируются работы по благоустройству территории за пределами гостиничного комплекса, в частности пешеходный мост к замку «Ласточкино гнездо». Будет оборудована смотровая площадка с видом на «Ласточкино гнездо», открытая для свободного посещения.
На данный момент объем инвестиций оценивается в 15 млрд рублей. Компания «Визант Групп» владеет пятью бывшими санаториями на южном берегу Крыма, приобретенными в 2018 году.
Санаторий «Жемчужина» был куплен за 529 млн рублей.