Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки

Глава Еврокомиссии отменила визит в Париж из-за невыгодного для Европы соглашения с Южной Америкой

Tекст: Денис Тельманов

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отменила запланированную поездку в Париж, сообщает РИА «Новости». Она должна была присутствовать на открытии собора Нотр-Дам. Однако после заключения спорного торгового соглашения с Южной Америкой в Уругвае поездка была отменена. Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли в странах общего рынка Южной Америки – Меркосур, охватывающую более 700 млн потребителей.



До этого фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны ряда стран ЕС, включая Францию. Они опасаются негативного влияния соглашения на европейских сельхозпроизводителей.

В странах Европейского Союза, включая Францию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию и Польшу, ранее прошли массовые протесты фермеров. Их главной целью было выразить несогласие с заключением соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Фермеры опасаются, что дешевый импорт из Латинской Америки, где применяются менее строгие санитарные и экологические нормы, может негативно повлиять на их бизнес.

На фоне этих протестов президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой приостановить текущий раунд переговоров с государствами Меркосур. По мнению французского лидера, соглашение может усугубить ситуацию для европейских сельхозпроизводителей, которые уже сталкиваются с экономическими трудностями.

Европейские фермеры опасаются, что планируемое соглашение создаст нечестные условия конкуренции. Импорт продукции из стран Меркосур, где стандарты производства значительно ниже, может привести к снижению спроса на европейские товары. Это, в свою очередь, угрожает сокращением доходов фермеров и ставит под вопрос существование сельского хозяйства в Европе.

Ранее на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии заявляли о планах фон дер Ляйен посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам. Однако решение о поездке было пересмотрено в связи с возникшими политическими и экономическими последствиями после заключенного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.



