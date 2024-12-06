Мишустин прибыл в Минск

Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РБК, Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в порядок расчетов за российский газ. Согласно новому документу, российские экспортеры газа могут учитывать встречные требования в обязательствах по оплате газа иностранными покупателями. Таким образом, обязательство по оплате может быть полностью или частично прекращено путем зачета таких требований, в том числе зачисление средств на счета через третьих лиц.

Указ также уточняет, что расчеты за газ через Газпромбанк пока не производятся из-за санкций, введенных США. Оплата может быть произведена с момента зачисления иностранцем средств на рублевый или валютный счет, открытый в уполномоченном банке, или путем зачета встречных требований.

Газпромбанк оставался одним из немногих крупных российских банков, не включенных в санкционный список, но 21 ноября американский Минфин ужесточил ограничения против него. Эти меры вступят в силу 20 декабря. В связи с этим в России пообещали найти альтернативные варианты расчетов за поставляемый в Европу газ.

С начала санкционного давления на Россию, Венгрия и Словакия продолжают получать российский газ по трубопроводу «Дружба». Будапешт выражает обеспокоенность новыми санкциями, называя их угрозой энергетической безопасности, а российские власти считают меры незаконными и неэффективными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. В самом Евросоюзе в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России, что может повлиять на экономику Газпрома и Евросоюза. Оплата за газ из России в Турцию может быть отсрочена в связи с санкциями против Газпромбанка, что может повлиять на сроки расчетов по контрактам.