Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Путин объявил о вводе 150 новых школ в России до конца года
До конца этого года в России планируется открыть 150 новых школ, что добавит более 100 тыс. учебных мест, сообщил президент России Владимир Путин.
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин отметил, что с 2019 года в России построено почти 1400 школ, передает РИА «Новости». По словам главы государства, изменения к лучшему произошли и в системе общего образования.
«Изменения к лучшему произошли и в системе общего образования. Начиная с 2019 года построено почти 1400 школ, где учатся 850 тыс. ребят. До конца года будет введено еще 150 школ более чем на 100 тыс. учебных мест», – сказал президент.
Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» создано 246 тыс. новых мест в яслях для детей до трех лет, добавил глава государства. Также было введено почти 1700 новых детских садов, что значительно улучшило доступность дошкольного образования.
Ранее Путин поставил задачу создать к 2030 году не менее 100 инженерных школ и подготовить почти 2 млн специалистов в области инженерного дела.