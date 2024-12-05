Путин объявил о вводе 150 новых школ в России до конца года

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин отметил, что с 2019 года в России построено почти 1400 школ, передает РИА «Новости». По словам главы государства, изменения к лучшему произошли и в системе общего образования.

«Изменения к лучшему произошли и в системе общего образования. Начиная с 2019 года построено почти 1400 школ, где учатся 850 тыс. ребят. До конца года будет введено еще 150 школ более чем на 100 тыс. учебных мест», – сказал президент.

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» создано 246 тыс. новых мест в яслях для детей до трех лет, добавил глава государства. Также было введено почти 1700 новых детских садов, что значительно улучшило доступность дошкольного образования.

Ранее Путин поставил задачу создать к 2030 году не менее 100 инженерных школ и подготовить почти 2 млн специалистов в области инженерного дела.