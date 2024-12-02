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Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
Президент России Владимир Путин поставил задачу создать к 2030 году не менее ста инженерных школ и подготовить почти два миллиона специалистов в области инженерного дела.
На встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин подчеркнул, что работа по подготовке инженерных кадров идет активно, и в ближайшие три года планируется подготовить около миллиона специалистов, передает РИА «Новости».
«В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1,8 млн человек. В целом работа в этом направлении идет… У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», – сказал глава государства.
Ранее депутат Государственной думы Олег Морозов заявил о кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов, что связано с избытком специалистов гуманитарных наук и нехваткой инженерных кадров.