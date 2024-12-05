Путин: За шесть лет провозная способность БАМа и Транссиба значительно возросла

Tекст: Алексей Дегтярев

«За шесть лет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы нарастили объем работ по восточному полигону железных дорог. Провозные способности БАМа и Транссиба – наших опорных магистралей, существенно увеличились», – цитирует Путина РИА «Новости».

В конце октября в РЖД заявили о новом рекорде суточной укладки пути на Байкало-Амурской магистрали. За этот период удалось уложить свыше 8 км второго пути между станцией Тында и разъездом Побожий в Амурской области.

В августе Путин указывал на необходимость согласования работы БАМа и Транссиба с Севморпутем.