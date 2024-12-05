Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.7 комментариев
Путин: За шесть лет провозная способность БАМа и Транссиба значительно возросла
В последние несколько лет значительно возросла провозная способность БАМа и Транссиба, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«За шесть лет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы нарастили объем работ по восточному полигону железных дорог. Провозные способности БАМа и Транссиба – наших опорных магистралей, существенно увеличились», – цитирует Путина РИА «Новости».
В конце октября в РЖД заявили о новом рекорде суточной укладки пути на Байкало-Амурской магистрали. За этот период удалось уложить свыше 8 км второго пути между станцией Тында и разъездом Побожий в Амурской области.
В августе Путин указывал на необходимость согласования работы БАМа и Транссиба с Севморпутем.