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    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    4 декабря 2024, 09:01 • Новости дня

    Кремль спросили о встрече Путина с крупным бизнесом

    Песков подтвердил традицию встреч Путина с крупным бизнесом до 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Традиционные встречи президента России Владимира Путина с крупными бизнесменами пройдут в этом году, как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах до конца текущего года.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с представителями крупнейшего бизнеса страны до конца года заявил, что такие мероприятия обычно проводятся, пишет РИА «Новости».


    3 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности.

    По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры стран обсудили резкое обострение ситуации в Сирии.

    Владимир Путин подчеркнул важность скорейшего прекращения агрессии со стороны террористических группировок против сирийского государства. Он отметил необходимость поддержки усилий законных властей Сирии по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, включая использование возможностей Анкары в регионе.

    Лидеры выразили желание укреплять взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Они акцентировали внимание на ключевом значении координации действий России, Турции и Ирана для нормализации обстановки в Сирии.

    Президенты договорились продолжать контакты в поиске решений для деэскалации кризиса. Помимо сирийской тематики, обсуждался ряд актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества, с акцентом на торгово-экономические и энергетические аспекты.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.

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    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    3 декабря 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой

    Путин поручил включить обучение детей плаванию в региональные госуслуги

    Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой
    @ Ярослав Беляев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил региональным властям включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, что подразумевает расширение участия негосударственных организаций в этой сфере.

    Путин поручил включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, указано на сайте Кремля.

    Этот шаг был предложен по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В документе также содержится рекомендация для региональных властей обеспечить участие негосударственных организаций в исполнении социальных заказов на оказание услуг в области физической культуры и спорта.

    Путин отметил важность расширения практики конкурсного отбора исполнителей услуг и предложил региональным властям принять меры для установления налоговых льгот для собственников спортивных сооружений. Это включает в себя предоставление инвестиционного налогового вычета для организаций, вкладывающих средства в создание спортивных объектов.

    Кроме того, президент поручил расширить полномочия Министерства спорта на разработку единых программ развития видов спорта в стране. Он также поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций для оценки их эффективности и предоставить федерациям право вести перечень спортивных клубов.

    Ранее глава государства поручил увеличить целевые отчисления от азартных игр до 2,5% от выручки с 2028 года.

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    3 декабря 2024, 22:40 • Новости дня
    Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин принял в Кремле государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева», – сообщается на сайте Кремля.

    Встреча прошла в связи с подготовкой к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства. Заседание состоится в пятницу в Минске.

    На прошлой неделе Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию. Кроме того, в ноябре Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске указал, что адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

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    3 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил производящий протезы для раненых бойцов СВО центр ортопедии

    Путин прибыл в ЦИТО, где производят протезы для раненых военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО.

    Путин приехал в центр в Международный день инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря, передает ТАСС.

    АО «ЦИТО» выпускает широкий ассортимент индивидуальных средств реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты для верхних и нижних конечностей. Для их производства предприятие использует комплектующие собственного производства, что позволяет снизить зависимость от зарубежных поставок. АО «ЦИТО» производит более 500 видов имплантатов.

    Система высокотехнологичного протезирования военнослужащих, разработанная АО «ЦИТО», включает в себя реабилитационную диагностику, подготовку культи к протезированию средствами физиотерапии и лечебной физкультуры, индивидуальное изготовление высокофункциональных протезов, в том числе с микропроцессорным управлением, динамическую коррекцию схемы построения протезов с учетом клинико-биомеханических показателей.

    С мая 2022 года здесь изготовили более 5000 протезов разных видов для военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО.

    Ранее Кремль анонсировал визит Путина в учреждения реабилитации инвалидов.

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    3 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин в центре ортопедии пообщался с проходящими реабилитацию бойцами СВО

    Путин в центре ортопедии пообщался с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

    В Центре инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) военнослужащие восстанавливаются после протезирования. Президенту рассказали, что в ЦИТО производятся индивидуальные технические средства реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты. При этом центр использует комплектующие собственного производства, что позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок, сообщает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин осмотрел в ЦИТО производство протезов верхних и нижних конечностей, а также примерочные, где осуществляется подгонка протезов по размерам для пациентов. Президенту показали процесс обучения военнослужащих использованию новых протезов.

    С мая 2022 года АО «ЦИТО» изготовило свыше 5 тыс. протезов верхних и нижних конечностей для участников СВО.

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    3 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Песков назвал встречи Путина с Кудриным и Медведевым рабочими

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин часто встречается с зампредом СБ Дмитрием Медведевым и Алексеем Кудриным и советником по корпоративному развитию «Яндекса», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Такие контакты происходят достаточно часто, это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что «другие контакты носят непубличный характер», вот как раз такой случай», – пояснил Песков, передает ТАСС.

    Так он ответил на вопрос, насколько часто глава государства разговаривает с Кудриным и Медведевым.

    В понедельник Путин указывал, что 2 декабря у него планировалась встреча с Медведевым, а 3 декабря – встреча с Кудриным.

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    3 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков: Ведется подготовка визита президента Ирана Пезешкиана в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит иранского президента Масуда Пезешкиана еще не включен в график российского президента Владимира Путина, но подготовка встречи ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Стороны действительно не намерены тянуть с подписанием [договора о стратегическом партнерстве]», – цитирует Пескова ТАСС.

    Но пока в графике российского президента нет визита иранского коллеги в Россию.

    «При необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы», – сказал он.

    Представитель Кремля подчеркнул, что визит Пезешкиана готовится.

    В понедельник президенты России и Ирана провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострение ситуации в Сирии.

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    3 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал трагедией гонения на православную церковь на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал трагедией массовые нарушения прав и религиозных свобод миллионов людей на Украине.

    Путин осудил массовые нарушения прав и религиозных свобод на Украине в телеграмме, адресованной патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» и гостям российской премьеры.

    «Приветствую вас на российской премьере фильма «Люди Христовы. Наше время». Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Кроме того, российский лидер пожелал участникам премьеры хорошего просмотра и выразил им свои наилучшие пожелания.

    Напомним, митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) диагностировали сотрясение мозга и ожоги после нападения сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во время захвата собора в Черкассах. Протоиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олег Мельников был мобилизован насильно и избит в военкомате после задержания на блокпосту.

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    3 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Путин поручил увеличить размер отчислений от азартных игр

    Путин поручил повысить отчисления от азартных игр до 2,5% к 2028 году

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления от азартных игр до 2,5% от выручки с 2028 года.

    На сайте Кремля указано, что глава государства поручил повысить размер целевых отчислений от азартных игр до 2,25% с 2026 года и до 2,5% с 2028 года. Это решение было принято в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

    Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин должны будут отчитаться о проделанной работе к 15 июля 2025 года.

    Также президент поручил правительству и региональным властям увеличить долю отечественного спортинвентаря для государственных и муниципальных нужд.

    Для этого предполагается стимулировать спрос на продукцию среди негосударственных организаций. Отчет по данному вопросу ожидается к 1 марта 2025 года.

    Кроме того, Путин поручил запустить с 2025 года федеральную программу «Земский тренер», которая будет направлена на привлечение физруков и тренеров в сельские и малые городские населенные пункты.

    Отчет по программе ожидается к 1 марта 2025 года.

    Ранее Путин поручил создать фонд по поддержке спорта за счет отчислений от азартных игр.

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    3 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин рассказал об успехах первых участников программы «Время героев»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что у первых участников образовательной программы «Время героев» складывается все хорошо.

    Президент сообщил о положительных результатах работы первых участников образовательной программы «Время героев». В ходе его визита в Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) участники СВО, проходящие реабилитацию, выразили желание принять участие в программе. Путин отметил, что для военнослужащих предусмотрены максимально простые условия участия, и он лично просил упростить процесс подачи документов, чтобы действующие военнослужащие могли подать заявку, кадры приводятся в Telegram-канале Кремля.

    «В первом потоке из 83 человек – ребята достойные, лауреаты, Герои России, награждены орденами Мужества... У них все складывается очень хорошо, программа продолжается», – сказал Путин и пожелал успехов.

    С момента регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы «Время героев» началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

    В феврале, в послании Федеральному собранию, Путин объявил о запуске программы «Время героев» для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих и ветеранов СВО. Программа направлена на подготовку кадров для работы в органах власти и крупных компаниях. Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению.

    Ранее в Telegram-канале программы «Время героев» было заявлено, что в ближайшее время ожидаются 46 назначений участников проекта, а уже 12 выпускников первого потока заняли различные должности. Артем Жога стал полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область, а Артур Орлов руководит «Движением первых». Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Напомним, программа «Время героев» 14 ноября объявила дополнительный набор, а за первые восемь часов регистрации поступило более 1 тыс. заявок от участников и ветеранов СВО, что свидетельствует о высоком интересе к обучению. Прием заявок для новых участников продлится до 15 января 2025 года.

    В рамках дополнительной регистрации второго потока программы «Время героев» подано более 10 тыс. заявок, еще 286 участников обновили свои данные о достижениях и званиях.

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    3 декабря 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин посетил центр реабилитации инвалидов в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой.

    В ходе визита главе государства показали различные отделения центра, включая кабинеты лечебной физкультуры, вертикализации и обучения ходьбе, а также залы для социально-психологической коррекции детей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин также посетил зону бассейна и осмотрел одну из палат, где ему продемонстрировали, как организована система тепло- и водолечения. В центре создана единая система поддержки людей с инвалидностью, которая включает полный комплекс медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

    Ранее Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО. Президент также пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

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    3 декабря 2024, 12:27 • Новости дня
    Песков: Дата прямой линии с Путиным станет известна позже

    Песков сообщил, что дата прямой линии и пресс-конференции с Путиным будет объявлена позже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дата проведения совмещенной пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не определена, но будет объявлена позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, дата проведения совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет объявлена позднее, сообщает ТАСС. Песков добавил: «Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой».

    Песков также отметил, что существует множество средств для сбора вопросов от граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о включении СМИ недружественных стран в список приглашенных на пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится в декабре. Также сообщалось о подготовке пресс-конференции и прямой линии президента.

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    3 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков: Путин посетит учреждения помощи инвалидам

    Кремль анонсировал визит Путина в учреждения реабилитации инвалидов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин планирует посвятить большую часть рабочего дня посещению медицинских учреждений помощи инвалидам и встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент Владимир Путин сегодня, в Международный день инвалидов, посетит медицинские учреждения, занимающиеся реабилитацией людей с ограниченными возможностями, сообщает ТАСС. В ходе визита Путин намерен пообщаться с инвалидами, в том числе с теми, кто получил увечья в результате специальной военной операции (СВО), а также с теми, кто занимается протезированием.

    Кроме того, у Путина сегодня запланирована встреча с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Эта встреча пройдет в рамках подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в Минске. Другие встречи президента будут закрытыми для общественности.

    Песков добавил, что вечером Путин планирует международный телефонный разговор, однако подробности этого мероприятия не сообщаются.


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    3 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Организаторы анонсировали участие Путина на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Путин выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», соответствующая запись появилась в программе мероприятий.

    Путин примет участие в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря, в рамках сессии ожидается серия вопросов и ответов, передает ТАСС.

    Модератором сессии станет глава ВТБ Андрей Костин.

    Форум проводится каждый год с 2009 года. Его участниками становятся представители государственных структур, руководители компаний и инвесторы как из России, так и из других стран.

    В октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль отдельно уведомит о возможном участии Путина в форуме «Россия зовет!»

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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