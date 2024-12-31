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Москалькова обсудила возвращение гражданских с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, обсудив возвращение гражданских и воссоединение семей.
На встрече, состоявшейся накануне, омбудсмены России и Украины обсудили важные вопросы, касающиеся гуманитарных контактов и судьбы гражданских лиц, передает Telegram-канал Москальковой. Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец уделили особое внимание перспективам возвращения гражданских, оказавшихся в зоне конфликта, а также вопросам воссоединения семей.
По словам Москальковой, они совместно пообщались с военнопленными с обеих сторон, что позволило глубже понять текущую ситуацию.
Накануне в Россию и на Украину вернулись по 150 военных в результате обмена пленными, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и пресс-служба Минобороны показали видеокадры с освобожденными российскими военнослужащими.