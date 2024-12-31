Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Роскосмос показал снимок снежного циклона над Москвой
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок циклона, накрывшего Москву снегом
Накануне Нового года Роскосмос показал космический снимок циклона, принесшего снегопад в Москву, который начался утром 31 декабря и продлился до 16.00.
Фотография, опубликованная в Telegram-канале Роскосмоса, демонстрирует снежный циклон, накрывший Москву 31 декабря.
«К празднику столицу накрыл снегопад. Снимок с наших спутников – «Электро-Л» и «Арктика-М», – говорится в описании к фотографии.
Снегопад начался утром 31 декабря, и сильные осадки могут сохраняться, по данным комплекса городского хозяйства Москвы, до 16.00 вторника. Жители столицы должны быть готовы к возможному ухудшению дорожных условий и ограниченной видимости.