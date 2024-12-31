Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Financial Times, в 2025 году Украина и Россия могут заключить мирный договор, в котором Украина откажется от территорий в пользу России, передает РИА «Новости». Предполагается, что Украина согласится на фактический контроль России над уже занятыми территориями, с небольшими обменами земель.

Взамен Украина получит гарантии безопасности от европейских стран при поддержке США, говорится в материале. Однако процесс вступления Украины в НАТО будет заморожен, пишет издание.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.