Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
FT: Украина в 2025 году заключит мирный договор с Россией
В следующем году Украина заключит мирный договор с Россией, предполагающий отказ от территорий в обмен на гарантии безопасности, прогнозирует Financial Times.
Как пишет Financial Times, в 2025 году Украина и Россия могут заключить мирный договор, в котором Украина откажется от территорий в пользу России, передает РИА «Новости». Предполагается, что Украина согласится на фактический контроль России над уже занятыми территориями, с небольшими обменами земель.
Взамен Украина получит гарантии безопасности от европейских стран при поддержке США, говорится в материале. Однако процесс вступления Украины в НАТО будет заморожен, пишет издание.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.