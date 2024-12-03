В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
В Южной Корее военные попытались проникнуть в здание парламента
YTN: В Южной Корее военные попытались проникнуть в здание парламента
В Южной Корее у входа в Национальное собрание произошла стычка между гражданами и военными, пытавшимися проникнуть в здание, сообщает телеканал YTN.
По информации YTN, граждане, включая депутатов, не позволили небольшому отряду военных проникнуть внутрь, передает ТАСС.
Согласно данным канала, между противоборствующими сторонами завязалась потасовка, но пока гражданским удается успешно сдерживать натиск военных.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране из-за угрозы паралича власти на фоне попыток импичмента. Агентство Ренхап сообщило, что южнокорейское законодательство позволяет отмену военного положения, если за это проголосует большинство депутатов парламента.