Клишас оценил программу конкурса «Лидеры России Политика»

Клишас подчеркнул, что в современной политике критически важно быть профессионалом, и конкурс предоставляет уникальную возможность для приобретения таких знаний, говорится на сайте политическиелидеры.рф.

«Конечно, в этой программе без отношения к стране, к людям ничего не получится. Но люди, которые идут профессионально заниматься политикой, должны иметь специальную подготовку. Эта программа дает этот необходимый элемент», – сказал он.

Регистрация участников конкурса продлится до 24 января 2025 года. К участию приглашаются граждане РФ в возрасте от 21 года до 55 лет. Основным требованием для участников является наличие законченного среднего профессионального или высшего образования. Желающие также должны стремиться к активной общественно-политической деятельности.

За первые 24 часа на конкурс «Лидеры России. Политика» подали заявки более трех тысяч человек из разных регионов России.