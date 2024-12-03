В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Клишас оценил программу конкурса «Лидеры России Политика»
Конкурс «Лидеры России. Политика» помогает участникам освоить профессиональные знания в области политики, сказал один из наставников конкурса, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что в современной политике критически важно быть профессионалом, и конкурс предоставляет уникальную возможность для приобретения таких знаний, говорится на сайте политическиелидеры.рф.
«Конечно, в этой программе без отношения к стране, к людям ничего не получится. Но люди, которые идут профессионально заниматься политикой, должны иметь специальную подготовку. Эта программа дает этот необходимый элемент», – сказал он.
Регистрация участников конкурса продлится до 24 января 2025 года. К участию приглашаются граждане РФ в возрасте от 21 года до 55 лет. Основным требованием для участников является наличие законченного среднего профессионального или высшего образования. Желающие также должны стремиться к активной общественно-политической деятельности.
За первые 24 часа на конкурс «Лидеры России. Политика» подали заявки более трех тысяч человек из разных регионов России.