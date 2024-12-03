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    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    3 декабря 2024, 12:36 • Новости дня

    Песков назвал встречи Путина с Кудриным и Медведевым рабочими

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин часто встречается с зампредом СБ Дмитрием Медведевым и Алексеем Кудриным и советником по корпоративному развитию «Яндекса», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Такие контакты происходят достаточно часто, это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что «другие контакты носят непубличный характер», вот как раз такой случай», – пояснил Песков, передает ТАСС.

    Так он ответил на вопрос, насколько часто глава государства разговаривает с Кудриным и Медведевым.

    В понедельник Путин указывал, что 2 декабря у него планировалась встреча с Медведевым, а 3 декабря – встреча с Кудриным.

    2 декабря 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в шутливой форме прокомментировал выборы в Румынии, отметив, что один из кандидатов не устроил власти, и было решено пересчитать голоса.

    «В Румынии проходит (второй тур выборов)... Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», – сказал Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых, сообщает РИА «Новости».

    В четверг Конституционный суд Румынии начал рассматривать ходатайство об отмене первого тура президентских выборов. Это ходатайство подал председатель Национальной консервативной партии Кристиан Терхеш, занявший девятое место. Он утверждает, что была осуществлена предвыборная пропаганда в пользу Елены Ласкони, и использовались боты для призыва голосовать за нее.

    Первый тур выборов прошел 24 ноября, и победу в нем одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, заняла второе место с 19,18% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии, заявив о необоснованности подобных утверждений. Ранее сообщалось, что румыны проголосовали за кандидата, который придерживается критической позиции по отношению к НАТО и Украине, что было воспринято как политическая пощечина. Кроме того, в первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат, что стало неожиданным результатом для многих наблюдателей.

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    2 декабря 2024, 16:31 • Новости дня
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» приостановлено в ожидании особого решения президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Всемирные игры дружбы – это международные спортивные соревнования по 35 видам спорта. Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Инициатором и координатором Игр дружбы является IFA. Путин подписал закон об их проведении 19 апреля. Мероприятие было запланировано в Москве и Екатеринбурге на 15–29 сентября 2024 года.

    Глава МОК Томас Бах в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), представившимися африканским функционером, заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже. В Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    2 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу создать к 2030 году не менее ста инженерных школ и подготовить почти два миллиона специалистов в области инженерного дела.

    На встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин  подчеркнул, что работа по подготовке инженерных кадров идет активно, и в ближайшие три года планируется подготовить около миллиона специалистов, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1,8 млн человек. В целом работа в этом направлении идет… У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», – сказал глава государства.

    Ранее депутат Государственной думы Олег Морозов заявил о кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов, что связано с избытком специалистов гуманитарных наук и нехваткой инженерных кадров.

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    2 декабря 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин сравнил зарплаты ректоров российских вузов
    Путин сравнил зарплаты ректоров российских вузов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными подчеркнул значимость зарплат ректоров вузов как стимула для молодежи в науке.

    Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». «Зарплата – одна из важнейших составляющих для того, чтобы стимулировать молодых людей идти в науку и в образование. Но это не главное, конечно», – подчеркнул глава государства, передает Ura.ru.

    Присутствующие ученые поделились информацией о своих доходах: один из них сообщил, что его зарплата составляет 490 тыс. рублей, из которых 90 тыс. он направляет на помощь Донбассу. Другой ректор зарабатывает около 690 тыс. рублей ежемесячно.

    В апреле Владимир Путин заявил, что новая отраслевая система оплаты труда бюджетников будет запущена в России в 2027 году.

    Ранее российский лидер поручил поднять зарплаты ряда преподавателей в вузах.

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    2 декабря 2024, 21:12 • Новости дня
    Путин заявил о климатическом колониализме со стороны Запада

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что страны Африки и Латинской Америки обвиняют Запад в навязывании дорогих технологий в рамках климатической политики.

    Один из участников встречи рассказал главе государства, что недавно посещал профильное мероприятие по климату, где эксперты сопоставили величину затрат на меры по защите окружающей среды и реальный их эффект, сообщил ТАСС.

    «Вы знаете, что там же были у вас коллеги из африканских стран, из Латинской Америки, да? Многие из них, из этих стран, говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывает этим странам такие технологии дорогие, которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. В том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и ранее заявлял, что западные страны используют климатическую повестку в своих неоколониальных интересах.

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    2 декабря 2024, 18:42 • Новости дня
    Путин заявил о роли науки, образования и искусства в объединении людей
    Путин заявил о роли науки, образования и искусства в объединении людей
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наука, образование и искусство должны способствовать объединению людей разных национальностей и взглядов, создавая фундамент для развития человечества, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.

    По его словам, эти три сферы должны стать фундаментом для развития человечества и обеспечивать движение вперед. Именно наука, как отметил Путин, создает условия для прогресса, передает РИА «Новости».

    «Наука, это так же как образование, так же как искусство призваны объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий и так далее, и быть таким фундаментом, призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед, потому что именно наука создает условия для прогресса», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские власти продолжат оказывать поддержку молодым ученым.

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    2 декабря 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин и президент Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии и укрепление российско-иранских связей, согласовав дальнейшие контакты.

    В ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе Тегерана, лидеры обсудили агрессию террористических группировок, которая угрожает суверенитету и стабильности Сирии, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы была выражена безусловная поддержка усилиям законных сирийских властей по восстановлению порядка и территориальной целостности.

    Обе стороны подчеркнули важность координации действий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции. В ходе разговора также были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых между Путиным и Пезешкианом в Казани 23 октября 2024 года.

    Кроме того, лидеры наметили план дальнейших контактов как на высшем уровне, так и на других уровнях.

    В октябре Путин и Пезешкиан встретились на саммите БРИКС в Казани в октябре. Российский лидер отметил, что Россия и Иран едины в стремлении к формированию справедливого многополярного миропорядка, а президент Ирана выразил благодарность Путину за проведение саммита, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

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    2 декабря 2024, 20:37 • Новости дня
    Путин заявил о фактическом отсутствии безработицы в России

    Путин заявил о проблеме нехватки рабочей силы в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что безработица в России составляет примерно 2,7%, что фактически свидетельствует о ее отсутствии, однако страна сталкивается с проблемой нехватки рабочей силы.

    «У нас минимальная безработица, ее фактически нет – 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект.

    Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что рынок труда в России находится в уникальном положении, уровень безработицы составляет около двух процентов, и подчеркнул необходимость повышения производительности труда.

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    2 декабря 2024, 20:02 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии пока не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор между Владимиром Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом в связи с ситуацией в Сирии пока не запланирован.

    «В настоящий момент нет», – прокомментировал Песков, отвечая на вопрос о возможности нового телефонного контакта между лидерами России и Турции в связи с событиями в Сирии, передает ТАСС.

    В ходе предыдущего телефонного разговора, который состоялся 24 ноября, Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Турецкий лидер сообщил Путину о планах увеличить товарооборот с Россией.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.

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    2 декабря 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин рассказал об опережении планов по финансированию науки

    Путин: Финансирование науки в России может достичь 2% ВВП до 2030 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия может увеличить финансирование науки до 2% ВВП раньше запланированного 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Понимаю, что [некоторые] вопросы наверняка связаны с финансированием. Давайте все эти темы обсудим. Конечно, у нас стоит цель, и мы ее реализуем – 2% ВВП должно идти на науку. К 2030 году. Может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в понедельник проведет встречу с участниками IV Конгресса молодых ученых.

    В 2023 году Путин на встрече с молодыми учеными отмечал, что России довольно быстро избавляется от зависимости от западных технологий.

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    3 декабря 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой

    Путин поручил включить обучение детей плаванию в региональные госуслуги

    Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой
    @ Ярослав Беляев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил региональным властям включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, что подразумевает расширение участия негосударственных организаций в этой сфере.

    Путин поручил включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, указано на сайте Кремля.

    Этот шаг был предложен по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В документе также содержится рекомендация для региональных властей обеспечить участие негосударственных организаций в исполнении социальных заказов на оказание услуг в области физической культуры и спорта.

    Путин отметил важность расширения практики конкурсного отбора исполнителей услуг и предложил региональным властям принять меры для установления налоговых льгот для собственников спортивных сооружений. Это включает в себя предоставление инвестиционного налогового вычета для организаций, вкладывающих средства в создание спортивных объектов.

    Кроме того, президент поручил расширить полномочия Министерства спорта на разработку единых программ развития видов спорта в стране. Он также поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций для оценки их эффективности и предоставить федерациям право вести перечень спортивных клубов.

    Ранее глава государства поручил увеличить целевые отчисления от азартных игр до 2,5% от выручки с 2028 года.

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    3 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Путин поручил увеличить размер отчислений от азартных игр

    Путин поручил повысить отчисления от азартных игр до 2,5% к 2028 году

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления от азартных игр до 2,5% от выручки с 2028 года.

    На сайте Кремля указано, что глава государства поручил повысить размер целевых отчислений от азартных игр до 2,25% с 2026 года и до 2,5% с 2028 года. Это решение было принято в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

    Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин должны будут отчитаться о проделанной работе к 15 июля 2025 года.

    Также президент поручил правительству и региональным властям увеличить долю отечественного спортинвентаря для государственных и муниципальных нужд.

    Для этого предполагается стимулировать спрос на продукцию среди негосударственных организаций. Отчет по данному вопросу ожидается к 1 марта 2025 года.

    Кроме того, Путин поручил запустить с 2025 года федеральную программу «Земский тренер», которая будет направлена на привлечение физруков и тренеров в сельские и малые городские населенные пункты.

    Отчет по программе ожидается к 1 марта 2025 года.

    Ранее Путин поручил создать фонд по поддержке спорта за счет отчислений от азартных игр.

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    3 декабря 2024, 12:27 • Новости дня
    Песков: Дата прямой линии с Путиным станет известна позже

    Песков сообщил, что дата прямой линии и пресс-конференции с Путиным будет объявлена позже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дата проведения совмещенной пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не определена, но будет объявлена позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, дата проведения совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет объявлена позднее, сообщает ТАСС. Песков добавил: «Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой».

    Песков также отметил, что существует множество средств для сбора вопросов от граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о включении СМИ недружественных стран в список приглашенных на пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится в декабре. Также сообщалось о подготовке пресс-конференции и прямой линии президента.

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    3 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков: Путин посетит учреждения помощи инвалидам

    Кремль анонсировал визит Путина в учреждения реабилитации инвалидов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин планирует посвятить большую часть рабочего дня посещению медицинских учреждений помощи инвалидам и встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент Владимир Путин сегодня, в Международный день инвалидов, посетит медицинские учреждения, занимающиеся реабилитацией людей с ограниченными возможностями, сообщает ТАСС. В ходе визита Путин намерен пообщаться с инвалидами, в том числе с теми, кто получил увечья в результате специальной военной операции (СВО), а также с теми, кто занимается протезированием.

    Кроме того, у Путина сегодня запланирована встреча с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Эта встреча пройдет в рамках подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в Минске. Другие встречи президента будут закрытыми для общественности.

    Песков добавил, что вечером Путин планирует международный телефонный разговор, однако подробности этого мероприятия не сообщаются.


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    3 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Организаторы анонсировали участие Путина на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Путин выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», соответствующая запись появилась в программе мероприятий.

    Путин примет участие в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря, в рамках сессии ожидается серия вопросов и ответов, передает ТАСС.

    Модератором сессии станет глава ВТБ Андрей Костин.

    Форум проводится каждый год с 2009 года. Его участниками становятся представители государственных структур, руководители компаний и инвесторы как из России, так и из других стран.

    В октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль отдельно уведомит о возможном участии Путина в форуме «Россия зовет!»

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      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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