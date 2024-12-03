Песков назвал встречи Путина с Кудриным и Медведевым рабочими

Tекст: Алексей Дегтярев

«Такие контакты происходят достаточно часто, это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что «другие контакты носят непубличный характер», вот как раз такой случай», – пояснил Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, насколько часто глава государства разговаривает с Кудриным и Медведевым.

В понедельник Путин указывал, что 2 декабря у него планировалась встреча с Медведевым, а 3 декабря – встреча с Кудриным.