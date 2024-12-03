В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Песков назвал встречи Путина с Кудриным и Медведевым рабочими
Президент России Владимир Путин часто встречается с зампредом СБ Дмитрием Медведевым и Алексеем Кудриным и советником по корпоративному развитию «Яндекса», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такие контакты происходят достаточно часто, это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что «другие контакты носят непубличный характер», вот как раз такой случай», – пояснил Песков, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, насколько часто глава государства разговаривает с Кудриным и Медведевым.
В понедельник Путин указывал, что 2 декабря у него планировалась встреча с Медведевым, а 3 декабря – встреча с Кудриным.