AFP: Страны НАТО не поддержали приглашение Украины в альянс

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, несмотря на давление Киева, который стремится заручиться поддержкой НАТО перед возможными мирными переговорами с Россией, несколько стран альянса, включая США, не готовы рассмотреть вопрос о приглашении Украины в ближайшее время, передает ТАСС.

Дипломаты отмечают, что такое решение может вызвать недовольство Дональда Трампа, если он станет президентом США.

Отмечается, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел блока, которая пройдет в Брюсселе 3-4 декабря.

По данным Reuters, в НАТО считают, что на достижение консенсуса по вопросу членства Украины могут уйти месяцы.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе будет посвящена обсуждению усиления позиций Украины в следующем году, включая возможность предоставления дополнительных средств и боеприпасов, а также активизацию мобилизационных усилий на Украине. Однако, несмотря на обсуждение этих вопросов, официальное приглашение в альянс останется под вопросом.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО.