Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.13 комментариев
Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России
Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России на неопределенный срок
Азербайджанские авиакомпании приостановили полеты в десять городов России на неопределенный срок, чтобы обеспечить безопасность граждан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России на неопределенный срок, Алиев заявил, что такое решение принято по соображениям безопасности. Полеты российских авиакомпаний из трех городов России в Азербайджан также временно приостановлены, передает РИА «Новости».
Президент Азербайджана подчеркнул, что безопасность граждан является приоритетом для Баку, и из-за этого сейчас было принято решение о временной приостановке воздушного сообщения.
Кроме того, президент Азербайджана наградил экипаж самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря возле казахстанского города Актау, передает ТАСС.
Погибшим пилотам и бортпроводнице присвоены звания Национальных героев Азербайджана. Выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли наградили орденом «Рашадат» («Доблесть») 1-й степени.
Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги казахстанцев, которые участвовали в спасении пассажиров рейса AZAL. Среди награжденных – сотрудники МЧС, медицинские работники, полицейские и сотрудники Международного аэропорта Актау, они проявили высокий уровень профессионализма и гражданской ответственности в ходе спасательной операции.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» с 28 декабря приостановила рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.
Президент Владимир Путин и президент Ильхам Алиев обсудили по телефону авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines.
Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.
Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.