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Стало известно о вероятной гибели почти всех людей на борту Boeing в Муане
«Ренхап» сообщил о вероятной гибели почти всех людей на борту разбившегося в аэропорту Муан самолета
Вероятно, погибли почти все люди, которые находились на борту самолета, разбившегося в южнокорейском аэропорту Муан, сообщило «Ренхап» со ссылкой на местные власти.
Указывается, что спасти удалось двух членов экипажа, женщину и мужчину. Подтверждена смерть 85 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».
Очевидцы рассказали, что еще до посадки в аэропорту Муан в Южной Корее на правом крыле самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air было видно возгорание, передает ТАСС.
Напомним, вероятной причиной авиакатастрофы назвали столкновение с птицами. На борту было шесть членов экипажа и 175 пассажиров – 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.