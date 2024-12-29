Стало известно о вероятной гибели почти всех людей на борту Boeing в Муане

«Ренхап» сообщил о вероятной гибели почти всех людей на борту разбившегося в аэропорту Муан самолета

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что спасти удалось двух членов экипажа, женщину и мужчину. Подтверждена смерть 85 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Очевидцы рассказали, что еще до посадки в аэропорту Муан в Южной Корее на правом крыле самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air было видно возгорание, передает ТАСС.

Напомним, вероятной причиной авиакатастрофы назвали столкновение с птицами. На борту было шесть членов экипажа и 175 пассажиров – 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.



