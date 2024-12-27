Всероссийский Дед Мороз провел пресс-конференцию для активистов в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие посетили активисты «Движения Первых», которые обучаются в медиаклассах и мечтают о карьере журналиста, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Дед Мороз, сопровождаемый помощницей Почтулей, ответил на вопросы детей и вручил им памятные новогодние открытки. Вопросы также могли задать ребята из Мурманской области по телемосту. Дед Мороз отметил, что мечтает о мире и тепле в каждой семье: «Россия – огромная страна, и дети живут даже в самых отдаленных ее уголках».

В ходе пресс-конференции юные экскурсоводы рассказали о выставке, ее работе и сплоченной команде. Дед Мороз вместе с заместителем генерального директора Национального центра «Россия» Анастасией Звягиной вручил благодарственные письма юным экскурсоводам за плодотворную работу.

Звягина поблагодарила юных экскурсоводов за их работу. Она отметила, что в центре подготовлена новогодняя программа и каждый гость найдет что-то интересное.

На пресс-конференции выступил коллектив «Ангелы Надежды» с клипом на жестовом языке. Вся пресс-конференция сопровождалась сурдопереводом. Завершилось мероприятие угощением участников новыми кондитерскими изделиями и мороженым.

По итогам пресс-конференции ученики медиаклассов получили уникальную возможность поучаствовать в конкурсе на лучший медиаматериал, главный приз которого – посещение 3D-балета «Щелкунчик» в январе 2025 года.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» – крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками «Движения Первых» являются более 9,6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 49 тыс. первичных отделений. В 2024 году мероприятия движения охватили более 10 млн человек.