Росстандарт сообщил о крупном отзыве автомобилей Kaiyi

«Каи Рус» отозвал почти 20 тыс. китайских автомобилей Kaiyi из-за отсутствия блоков управления

Tекст: Ольга Иванова

Росстандарт сообщил о начале добровольного отзыва компанией ООО «Каи Рус» 19 752 автомобилей марки Kaiyi, пишет ТАСС. Под программу отзыва попали 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4 99 Kaiyi X3 и 13 548 Kaiyi E5, проданных с 2023 по 2024 год. Проблема заключается в отсутствии блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб.

Представители Росстандарта добавили, что на всех отозванных автомобилях будет проведена установка недостающих блоков. Расходы по установке компания «Каи Рус» берет на себя, и владельцам не придется платить.

Компания планирует уведомить всех владельцев транспортных средств, попавших под отзывную кампанию, с помощью сообщений или телефонных звонков. Владельцы смогут определить, касается ли их отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта.

Дилеры предоставят услуги по установке блоков в ближайших сервисных центрах. Владельцы могут сами инициировать проверку без ожидания сообщения от представителя марки.

Как стало известно ранее, в 2025 году из-за низкой доходности и развала дилерских сетей некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок, включая такие марки, как Kaiyi, SWM, Foton и Livan.