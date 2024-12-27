Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.5 комментариев
Лыжницу Сметанину вновь перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния
Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину вновь перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния
Четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина вновь оказалась в реанимации после инсульта, несмотря на улучшение состояния и перевод в Петербург под наблюдение врачей, сообщили СМИ.
Как передает «Матч ТВ», племянник лыжницы Юрий Степанов еще 26 декабря сообщал, что она идет на поправку и восстанавливает утраченные функции организма.
Однако 27 декабря состояние Сметаниной вновь ухудшилось, и ее перевели из палаты интенсивной терапии обратно в реанимацию. Ранее Степанов заявлял, что она никого к себе не подпускает, кроме медперсонала, но перевод в палату интенсивной терапии означал, что основные рефлексы работают стабильно, пишет РИА «Новости».
Раиса Сметанина, которой 72 года, является чемпионкой Олимпиад в Инсбруке, Лейк-Плэсиде и Альбервиле по лыжным гонкам, а также первой в истории спортсменкой, выигравшей десять медалей на зимних Играх.
21 декабря Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии после инсульта, ее состояние остается тяжелым, но с тенденцией к улучшению.
Напомним, Сметанину парализовало после обширного инсульта. Ранее стало известно, что Сметанина находится в стабильно тяжелом состоянии и подключена к ИВЛ.