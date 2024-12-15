Олимпийскую чемпионку Сметанину парализовало после инсульта

Чемпионке Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела

Tекст: Дмитрий Зубарев

У четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной случился обширный инсульт, в результате которого парализована правая часть ее тела, передает ТАСС. Брат спортсменки Федор Сметанин сообщил, что ее состояние стабильно тяжелое. Она находится в сознании, открывает глаза и ест, но не может разговаривать.

Кроме того, поражена правая рука, которая не функционирует. Врачи делают все возможное для улучшения состояния Раисы, однако лечение может занять продолжительное время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации после инсульта, позже ее подключили к ИВЛ.