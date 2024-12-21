Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.25 комментариев
Сметанину выписали из реанимации после инсульта
Состояние Раисы Сметаниной улучшилось, ее перевели в палату интенсивной терапии
Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии после инсульта, ее состояние остается тяжелым, но с тенденцией к улучшению.
Состояние Раисы Сметаниной улучшилось, сообщает «Матч ТВ». Она была выписана из реанимации после перенесенного инсульта и переведена в палату интенсивной терапии. Состояние спортсменки, хотя и остается тяжелым, демонстрирует положительную динамику.
Ранее, 17 декабря, 72-летнюю Сметанину перевели из больницы Сыктывкара в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Петербурге для более квалифицированного наблюдения и лечения.
Раиса Сметанина – легендарная лыжница, на ее счету четыре золотые медали Олимпиад, а также пять серебряных и одна бронзовая награда. Ее достижения сделали ее одной из самых известных и уважаемых спортсменок в истории лыжных гонок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Раису Сметанину парализовало после обширного инсульта.
Ранее сообщалось что Сметанина находится в стабильно тяжелом состоянии и подключена к ИВЛ.
Неделю назад у Сметаниной случился инсульт, после чего ее поместили в реанимацию.