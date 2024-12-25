Папа Римский в рождественском послании призвал к миру и прощению

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая с балкона базилики Святого Петра перед тысячами верующих, папа Франциск провозгласил Рождество временем для примирения и духовного возрождения, передает РИА «Новости». Папа отметил, что открытые им Святые врата символизируют Иисуса, дверь спасения, призывая всех вернуться к Богу, который всегда готов простить.

«Братья и сестры, вернемся к Господу и позволим Ему простить нас», – сказал он.

Понтифик подчеркнул, что только через примирение с Богом можно достигнуть примирения с собой и окружающими, включая врагов.

Папа Франциск также призвал к прекращению вооруженных конфликтов. Особое внимание он уделил ситуации на Украине и в секторе Газа, подчеркнув необходимость мира и гуманитарной помощи. «Да замолчит оружие, и да появится смелость для переговоров», – заявил он, обращаясь ко всем конфликтующим сторонам.

В своем послании папа выразил поддержку христианам Ближнего Востока и Африки, напомнив о страданиях населения в таких странах, как ДР Конго, Буркина-Фасо и Мьянма. Он отметил сложные гуманитарные ситуации, вызванные конфликтами и изменением климата, и призвал к прощению долгов беднейших стран.

Ранее папа Римский Франциск в своем послании к Всемирному дню мира призвал человечество к «разоружению сердца» и пожелал, чтобы 2025-й стал годом укрепления мира.