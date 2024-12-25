Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это, скорее, проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х гг. ХХ века.0 комментариев
В Госдуме предложили создать аналог Пушкинской карты для детей от шести до 13 лет
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась с предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину о создании аналога Пушкинской карты для детей от шести до 13 лет.
В документе подчеркивается важность этой меры для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также для повышения доступности культурных мероприятий для детей. По мнению Останиной, участие в таких мероприятиях способствует воспитанию у детей эстетического отношения к культуре и учит их любить свой регион, передает РИА «Новости».
Останина отметила, что покупка билетов на культурные события может быть затруднительна для некоторых семей, а формирование интереса к культуре в детстве является важным этапом в развитии личности. В письме также говорится о риске отсутствия интереса к культуре у подросших детей, если такая потребность не была сформирована в раннем возрасте.
Проект «Пушкинская карта» уже существует в России и направлен на привлечение детей и молодежи к изучению культуры и искусства. На данную карту начисляются средства для покупки билетов в культурные учреждения, однако она доступна только гражданам в возрасте от 14 до 22 лет.
Ранее сообщалось, что Минцифры и Минкультуры решили подготовить единые требования для билетных операторов по Пушкинской карте. Изменения в правилах программы направлены на повышение удобства использования мобильного приложения «Госуслуги культура», а также на защиту граждан от недобросовестных действий при продаже билетов.