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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    6 комментариев
    23 декабря 2024, 20:30 • Новости дня

    Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом

    Российские ПВО сбили три украинских дрона в воздушном пространстве Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму 23 декабря силы ПВО России успешно уничтожили три украинских дрона, летящих над территорией региона.

    Как сообщает ТАСС, российские средства противовоздушной обороны открыли огонь по украинским беспилотным летательным аппаратам, которые нарушили воздушное пространство Крыма. Уничтожение было произведено с 16.50 до 17.30 по московскому времени, как уточнили в Министерстве обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Брянской области, предотвратив возможную угрозу.

    23 декабря 2024, 08:48 • Новости дня
    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины

    ВС России осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины

    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силовые структуры сообщили о приближении российских позиций к шахтоуправлению «Покровское» в ДНР на расстояние около трех километров, в связи с чем ВСУ начали эвакуацию населения из ближайших населенных пунктов.

    В силовых структурах отметили, что украинская сторона пытается усилить свою оборону в этом районе, активно занимаясь окапыванием, передает ТАСС.

    С учетом текущей ситуации ВСУ начали эвакуацию местного населения и административных органов из окрестных населенных пунктов. В частности, эвакуация затронула поселок Удачное, находящийся в непосредственной близости от шахтоуправления.

    Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием по добыче коксующегося угля, который играет ключевую роль в металлургической промышленности. Ежегодная добыча угля на этом предприятии составляет несколько миллионов тонн. Значительная часть продукции экспортируется в европейские страны, что подчеркивает экономическую значимость «Покровского» для Киева.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают стягивать подкрепления на Васильевское направление, несмотря на значительные потери, что сродни самоубийству.

    13 декабря киевские власти объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка, расположенного на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, из-за продвижения российских войск к окраинам населенного пункта.

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    23 декабря 2024, 08:20 • Новости дня
    ВС России ударами дронов уничтожили иностранных наемников в Великой Новоселке

    Российские бойцы уничтожили иностранных наемников ударами FPV-дронов в Великой Новоселке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские операторы БПЛА уничтожили с помощью ударов FPV-дронов группу иностранных наемников, пытавшуюся покинуть Великую Новоселку на пикапе, сообщили в силовых структурах.

    Группа иностранных наемников была уничтожена в Великой Новоселке российскими бойцами с помощью FPV-дронов, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, наемники пытались покинуть поселок на пикапе, однако были замечены операторами беспилотников и уничтожены.

    По информации силовиков, иностранная речь была зафиксирована при помощи радиоперехвата. После этого за группой был установлен визуальный контроль.

    Ранее ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.

    До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север, а также ВС России начали зачистку села Сторожевое на Запорожском направлении.

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    23 декабря 2024, 20:05 • Видео
    Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

    Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

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    23 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Бразильские наемники создали боевую группу на стороне Украины

    Группа бразильских наемников Expeditionaries присоединилась к украинским силам

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские. Стало известно, что они делятся подробностями своей подготовки через соцсети.

    Бразильские наемники, воюющие на стороне Киева, создали боевую группу под названием Expeditionaries, сообщает РИА «Новости». Среди участников группы есть бывшие военные и полицейские. Один из них поделился в соцсетях, что раньше использовал автомат Калашникова, а теперь предпочитает пулемет FN Minimi Mk2.

    Другой член группы выразил сомнения в боеготовности армии Бразилии и рассказал о своем опыте службы во французском иностранном легионе. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время подготовки во Франции, и отметил, что именно с этим подразделением отправился на Украину.

    Группа Expeditionaries сотрудничает с 2-м отрядом спецподразделения «КОРД» ГУР Украины и публикует фотографии с символикой батальона «Омега». Наемники из разных стран, включая Италию, США и Британию, создали аккаунт в соцсетях для демонстрации своих тренировок в США.

    Минобороны РФ неоднократно указывало на использование иностранных наемников киевским режимом, заявляя, что российские военные будут продолжать их уничтожать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивали роль Запада в эскалации конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, которая проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    23 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад и бригады теробороны около Раздольного, Разлива в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

    Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Борщевой и Лебедевки в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 50 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ возле Копанок, Двуречной, Загрызово, Зеленого Гая в Харьковской области, Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР) и Терн в ДНР.

    Они отразили семь контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ при этом составили более 400 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия М119, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Дружковкой, Константиновкой, Часовым Яром, Артемом и Курахово в ДНР. Они также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два британских 105-мм орудия L-119, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике мотопехотной, пехотной и семи механизированных бригад ВСУ, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Лысовки, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Новотроицкого в ДНР.

    Отражены 13 контратак ВФУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, два танка, машину пехоты, американский бронетранспортер М113, три бронемашины, в том числе американский MaxxPro и две «Казак», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    Днем ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.

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    23 декабря 2024, 07:47 • Новости дня
    ВС России начали зачистку села Сторожевое на Времевском направлении

    Рогов сообщил о начале зачистки российскими войсками села Сторожевое на Времевском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска приступили к зачистке села Сторожевое на Времевском направлении, выбив противника из этой местности, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По данным Рогова, российские войска начали операцию по зачистке села Сторожевое на Времевском направлении на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

    «Враг с боями выбит из Сторожевого», – заявил Рогов.

    Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль важную трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями. Эта операция может значительно затруднить логистику украинских сил на данном участке фронта.

    Сторожевое расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический центр противника.

    Ранее сообщалось, что ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.

    До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север.

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    23 декабря 2024, 04:10 • Новости дня
    Завершено расследование теракта на ж/д путях под Рязанью

    Расследование против Руслана Сидики завершено, обвинение почти не изменилось

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи завершили расследование дела против Руслана Сидики, обвиняемого в теракте на ж/д путях и атаке на аэродром Дягилево под Рязанью.

    Следствие завершило расследование уголовного дела против Руслана Сидики, гражданина России и Италии, обвиняемого в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожных путей под Рязанью, сообщает ТАСС. По данным агентства, обвинение в окончательной редакции почти не изменилось, а сам Сидики частично признал вину.

    По данным правоохранительных органов, материалы дела содержат около 40 томов. Фигурант частично признал вину в совершении атак, но отверг обвинения в прохождении обучения терроризму. Сидики отметил, что он обладал необходимыми навыками задолго до ареста благодаря интересу к электронике и коптерам, и утверждал, что способен самостоятельно изготовить взрывное устройство.

    Адвокат Сидики подтвердил завершение расследования, но отказался от комментариев. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, и в ближайшее время Сидики начнет ознакомление с материалами дела вместе со своим защитником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб. Руслан Сидики отрицает, что собирался уйти на СВО, как сообщил его адвокат Игорь Поповский. Газета также сообщала, что россиянин Александр Димитренко был приговорен к 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию ГУР МОУ.

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    23 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Рогов назвал атаки ВСУ на васильевском направлении самоубийством

    Рогов сообщил о самоубийственных атаках ВСУ на васильевском направлении фронта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины продолжают стягивать подкрепления на васильевское направление, несмотря на значительные потери, что сродни самоубийству, заявил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, киевский режим сознательно бросает свои войска на убой, усиливая давление в районе Каменского в попытке прорвать оборону российских войск. Он назвал новые атаки ВСУ на васильевском направлении запорожской линии фронта самоубийственными, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что ВСУ стягивает на данное направление дополнительное подкрепление, что приводит к тяжелым боям, но прорваться украинские войска не могут.

    При этом российские войска наносят удары по позициям украинских сил в районе города Орехов и села Малая Токмачка.

    По его словам, ВС России продвинулись вперед в районе Нестерянки, улучшив свои позиции по переднему краю. Минобороны сообщило, что были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Нестерянка и Каменское в Запорожской области, как и в Херсонской области, где противник потерял до шестидесяти военнослужащих.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебрасывают резервы на Кураховское направление в западной части ДНР из-за угрозы обвала линии фронта.

    До этого сообщалось, что российская армия отбила контратаки ВСУ и заняла часть Нового Комара. Кроме того, российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    23 декабря 2024, 00:14 • Новости дня
    Губернатор Богомаз сообщил о гибели женщины при атаке ВСУ на Брянскую область

    Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Кирилловку в Брянской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела села Кирилловка в Брянской области погибла мирная жительница, еще один человек получил ранения при атаке на поселок Красный Бор.

    Вооруженные силы Украины провели атаку на село Кирилловка в Климовском районе Брянской области, сообщает ТАСС. Губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале подтвердил, что в результате обстрела погибла мирная жительница. «Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», – написал Богомаз.

    Семье погибшей губернатор пообещал оказать материальную помощь. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Кроме того, ВСУ также атаковали поселок Красный Бор в Климовском районе, где один из жителей получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Пострадавший был доставлен в районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор выразил пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Брянской области минометами и дронами, в результате чего были повреждены девять домов и тринадцать хозяйственных построек, но пострадавших нет. Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, при этом также обошлось без пострадавших. За ночь российские ПВО сбили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

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    23 декабря 2024, 06:24 • Новости дня
    Песков: Импульсов для встречи Путина и Трампа не было

    Песков сообщил об отсутствии импульсов по поводу встречи Путина и Трампа до инаугурации

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Песков сообщил, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, несмотря на заявление последнего наладить диалог для урегулирования украинского конфликта.

    Предложений с американской стороны для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не было, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких реальных импульсов не было», – заявил Песков в ответ на вопрос о возможности встречи до инаугурации Трампа. Он подчеркнул, что на данный момент нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.

    Ранее Дональд Трамп выразил желание встретиться с Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта. В то время, как Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что он готов к разговору с будущим президентом США в любое время и согласен встретиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, а заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

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    23 декабря 2024, 00:56 • Новости дня
    Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР за сутки

    ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР, поврежден жилой дом

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки украинские войска шесть раз обстреляли населенные пункты ДНР, причинив ущерб жилому дому и автомобилю, без пострадавших.

    Украинские силы шесть раз за прошедшие сутки атаковали населенные пункты на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК России по региону. В результате обстрелов повреждено одно жилое домостроение и один автомобиль.

    В ведомстве уточнили, что зафиксировано шесть фактов вооруженных атак со стороны вооруженных формирований Украины. Всего противник выпустил двадцать различных боеприпасов на горловском направлении.

    По словам представителей следственного управления, информации о погибших и раненых не поступало. Обстрелы вызвали разрушения, однако удалось избежать жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили операцию по зачистке населенного пункта Анновка в Донецкой Народной Республике, освобожденного 17 декабря. В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой Народной Республике. Обстрел Горловки кассетными боеприпасами со стороны вооруженных сил Украины в день прямой линии президента России Владимира Путина носит провокационный характер, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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    23 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    В офисе Зеленского заявили о неизбежности переговоров с Россией

    Советник Зеленского Лещенко признал неизбежность переговоров с Россией в свете победы Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры с Россией неизбежны и Украина должна быть к ним готова, особенно после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.

    По словам Лещенко, Украина должна быть готова к переговорам с Россией, что является неизбежностью в свете возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он подчеркнул, что для успешных переговоров Украина должна быть сильной. Лещенко отметил, что «произошли изменения в Америке», и они потребуют готовности Украины к переговорам, передает ТАСС.

    Лещенко добавил, что Трамп, продвигаясь на выборах, заявлял о намерении остановить войну, и в этом контексте будет оценивать готовность сторон. Однако, по словам Лещенко, переговоры не будут основываться на прежних форматах, таких как Минские соглашения 2015 года или Стамбульские договоренности весны 2022 года. Это подразумевает поиск новых форматов для урегулирования конфликта.

    Ранее, в июне, президент России Владимир Путин озвучил условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ от вступления Киева в НАТО, обеспечение прав русскоязычных граждан и отмена всех западных санкций против России. Москва также настаивает на установлении внеблокового и безъядерного статуса Украины.

    Ранее The Washington Post сообщила, что некоторые украинские чиновники рассматривают возможность окончания конфликта после победы Трампа на выборах в следующем году.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Трампа к власти в США.

    Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов.

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    23 декабря 2024, 08:05 • Новости дня
    Жители Островского рассказали об издевательствах ВСУ

    Жители Островского рассказали об обстрелах и убийствах мирных людей украинскими боевиками

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома и сжигали их, расстреливали людей на улицах, закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители, рассказали жители освобожденного села Островского в Донецкой народной республике.

    Эвакуированные граждане из Островского в ДНР рассказали о жестоких действиях со стороны Вооруженных сил Украины. Жители с ужасом вспоминают издевательства, которые им довелось пережить от украинских боевиков, и выражают благодарность российским военнослужащим за спасение, передает ТАСС.

    Александр и Ольга, жители села, поделились воспоминаниями, что украинские военные палили их дома, используя дроны для наблюдения.

    «Они скидывали взрывчатку и поджигали нас. В центре улицы расстреляли пятерых мирных, а четверых, спрятавшихся в подвале, убили гранатой», – рассказали они.

    «У них была команда стирать села с лица земли,» – добавили жители.

    Другие очевидцы, Владимир и Ольга, сообщили об обстрелах их дома украинскими боевиками. По их словам, боевики сбрасывали взрывчатку из дронов, а затем обстреливали дома из минометов.

    Министерство обороны России ранее сообщало, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

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    23 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    Пушилин: ВС России освободили микрорайон «Северный» в Часовом Яре

    ВС России установили контроль над микрорайоном «Северный» в Часовом Яре

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России установили контроль над микрорайоном «Северный» в Часовом Яре, передает ТАСС. Об этом объявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

    Он отметил, что несмотря на медленное продвижение, действия на территории Часова Яра являются успешными.

    «Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы, но абсолютно точно мы осознаем, что тяжелыми усилиями освобождается Часов Яр. И район «Северный» в самом Часовом Яре, по сути, находится под контролем Вооруженных сил РФ», – заявил Денис Пушилин.

    Пушилин подчеркнул, что операция проводится тяжело, но результативно, что подтверждается успехами в освобождении микрорайонов города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР, заявили в ЛНР.

    Российские войска также завершили штурм огнеупорного комбината в Часовом Яре.

    Украинские СМИ, между тем, получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР, включая Курахово и Часов Яр, которые могут быть скоро потеряны для ВСУ.

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    23 декабря 2024, 13:12 • Новости дня
    Сильный взрыв прозвучал у бронетанкового завода в Житомире

    Ночью в Житомире произошел мощный взрыв у бронетанкового завода

    Tекст: Мария Иванова

    На окраине Житомира на Украине раздался сильный взрыв около бронетанкового завода в поселке городского типа Новогуйвинское, где производят и ремонтируют бронетехнику, включая иностранные танки.

    Сильный взрыв прогремел в Житомире на Украине в районе бронетанкового завода, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в 23.25 22 декабря. По словам Сергея Лебедева, координатора пророссийского николаевского сопротивления, взрыв был слышен с южной окраины города, в поселке городского типа Новогуйвинское.

    На территории этого населенного пункта находится бронетанковый завод, который занимается изготовлением корпусов и сборкой бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронированных автомобилей, а также ремонтом танков, в том числе иностранного производства. Лебедев отметил, что завод работает в три смены, а военная техника регулярно транспортируется железнодорожными составами.

    Кроме того, удары были нанесены по Староконстантинову в Хмельницкой области, где один из них пришелся по складам и месту, часто посещаемому военными ВСУ. Сергей Лебедев сообщил, что серия ударов состояла из трех частей и началась в 3.00 23 декабря. Взрывы были зафиксированы в районе железнодорожной станции «Староконстантинов II», примыкающей к военному аэродрому, и технико-эксплуатационной части.

    Также был слышен третий взрыв в 4.45 утра в районе железнодорожной станции «Староконстантинов I», вблизи складов и кафе «Ты+Я». После взрыва началась долгая детонация, и к месту происшествия направилось множество машин скорой помощи. Районы «Болгарский городок» и «Октябрьский городок» были перекрыты, сотрудники СБУ начали поквартирный обход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области произошли взрывы на предприятиях, где ремонтировалась военная техника, что привело к вывозу техники с территории.

    Ранее были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по дислокации наемников в Вышгороде.

    В Житомирской области на территории полигона тренировок «Правого сектора*» (организация запрещена в России) предположительно произошел взрыв, в то время как на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога и введены экстренные отключения электроэнергии.

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