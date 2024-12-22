Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Устроивший массове ДТП в Москве «Камаз» оказался пожарной машиной на вызове
Устроивший массове ДТП в Москве «Камаз» оказался пожарной машиной, ехавшей на вызов
Массовое ДТП в Москве с участием автобуса и как минимум трех автомобилей, произошло из-за спешившей на вызов пожарной машины «Камаз», которая направляясь на пожар с включенными спецсигналами. По данным оперативных служб пострадали 12 человек.
Как передает ТАСС, пожарный автомобиль «Камаз» из пожарно-спасательного гарнизона Москвы стал участником массового ДТП. По информации оперативных служб, машина следовала по вызову на пожар, который произошел на юго-востоке столицы.
Инцидент произошел на перекрестке, который пожарный автомобиль пересекал с включенными спецсигналами. Сообщается, что в ДТП стокнулись автобус и три легковых автомобиля. В результате травмы получили 12 человек. Для эвакуации раненых на место прибыл пожарный вертолет.
Пожарные машины имеют приоритет на дороге, что, однако, не предотвратило столкновение. Оперативные службы ведут расследование обстоятельств происшествия, чтобы установить причины ДТП и уточнить, соблюдали ли другие участники движения правила дорожного движения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара произошло ДТП с участием Камаза, автобуса и трех автомобилей, в результате которого пострадали десять человек; водитель автомобиля Камаз проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с автобусом и тремя автомобилями, стоящими на перекрестке.