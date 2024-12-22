Пассажир упавшего на Камчатке Ан-2 рассказал, как им удалось выжить

Пассажиры Ан-2 на Камчатке выжили после аварии благодаря сжиганию топлива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипаж и пассажир самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку на Камчатке, остались живы благодаря сжиганию топлива и поддержанию тепла. Как сообщает Telegram-канал RT, Андрей Митасов, сопровождавший груз на самолете, рассказал, что они согревались, поджигая топливо, и ели свои запасы пищи. Они включили аварийный радиомаяк, молились и верили в чудесное спасение.

Запасы еды экипаж распределил так, чтобы они хватили на всё время ожидания помощи. Митасов отметил, что полет проходил в нормальных условиях, пока не появилась облачность и резкое обледенение приборов. Благодаря опытности экипажа самолет смог мягко приземлиться, но при посадке зацепился колесом за глубокий снег и перевернулся.

После того как их нашли, Митасов испытал радость до слез, выразив благодарность за то, что молитвы и аварийный радиомаяк помогли в их спасении. Он подчеркнул, что окончательно поверил в спасение только когда сел в вертолет.

На данный момент Митасов и члены экипажа находятся на обследовании в больнице. Митасов получил ушиб грудной клетки, но в целом все участники происшествия были спасены без серьезных травм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке Ан-2 совершил аварийную посадку из-за возможного обледенения, все находившиеся на борту были найдены живыми, а пассажир и пилоты доставлены в больницу.