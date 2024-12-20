«Единая Россия» прокомментировала итоги прямой линии с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что большой блок обращений на прямую линию был связан с поддержкой участников специальной военной операции. Он отметил, что в народной программе партии предусмотрены меры поддержки бойцов и их семей, которые будут продвигаться.

«На прямой линии президент вновь подчеркнул важность работы по подготовке участников СВО для участия в деятельности всех уровней власти. Таким образом будет реализована идея главы государства о формировании новой элиты страны. Такая работа будет вестись по линии программы «Время Героев», – приводит заявление Якушева Telegram-канал «Единой России».

Он добавил, что партия планирует организовать спецкурсы для ветеранов на площадке Высшей партийной школы, где наставниками станут лучшие партийцы.

Депутат Госдумы Александр Якубовский в своем Telegram-канале отметил, что прямой диалог с жителями остается приоритетом для партии, что подчеркивалось и на съезде «Единой России». Партия намерена усилить работу первичных отделений, чтобы оставаться на связи с гражданами. Он добавил, что Путин продемонстрировал свою поддержку гражданам и отстаивание интересов России на мировой арене.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая отметила, что президент видит Россию как одну большую семью. Путин подчеркнул важность поддержки семей с детьми и защиты традиционных ценностей, написала она в Telegram-канале. Партия реализует проект «Крепкая семья» и продолжит работу по улучшению условий жизни семей в новом году, сообщила Буцкая.

Напомним, Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответил на 76 вопросов от 33 представителей СМИ и почти 30 россиян.